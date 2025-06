Ministrja e Jashtme e Indonezisë, Retno Marsudi zhvilloi takim me Komitetin e OKB-së për Ushtrimin e të Drejtave të Pamohueshme të Popullit Palestinez (CEIRPP) dhe përsëriti thirrjen e saj "për të mbështetur anëtarësimin e plotë të Palestinës në OKB".

Nga platforma e medias sociale X, Marsudi dha deklaratë lidhur me takimin e zhvilluar me CEIRPP me qëllim për të siguruar mbështetje ndërkombëtare për Palestinën.

"Zhvilluam diskutim të frytshëm për sigurimin e mbështetjes ndërkombëtare për Palestinën dhe zbatimin e zgjidhjes me dy shtete përmes punimeve të CEIRPP-së", deklaroi ministrja e Jashtme, Marsudi.

Duke bërë thirrje për "armëpushim urgjent dhe të përhershëm", Marsudi tha: "Duhet të sigurohet ndihmë humanitare e papenguar për Palestinën. Duhet t'i jepet fund pushtimit dhe vendbanimeve të paligjshme të Izraelit. Duhet të mbështetet anëtarësimi i plotë i Palestinës në OKB".