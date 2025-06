Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha herët të martën se, pavarësisht pengesave dhe kufizimeve, Türkiye po zgjeron praninë e saj në hapësirë, duke iu referuar satelitit vendas të lëshuar Turksat 6A.

Sateliti i parë i komunikimit vendas i Türkiyes Turksat 6A u lëshua me sukses nga shteti amerikan i Floridës nga raketa Falcon 9 e SpaceX.

Nisja u bë të hënën në orën 19:30 me orën lokale, nga Stacioni i Forcave Hapësinore Cape Canaveral.

Erdoğan kujtoi se Türkiye lëshoi ​​gjithashtu satelitin e saj Turksat 5B me të njëjtën raketë dy vjet e gjysmë më parë.

“Ne jemi të kënaqur të forcojmë bashkëpunimin me Elon Musk dhe SpaceX në fusha të ndryshme”, tha Erdoğan.

Ai tha se Türkiye ka përfunduar më shumë se 81 përqind të nënsistemeve me burim vendas dhe punës softuerike për Turksat 6A, që është e rëndësishme për të ardhmen e vendit në hapësirë.

Si pjesë e programit të saj kombëtar hapësinor, Türkiye së fundmi kreu udhëtimin e saj të parë hapësinor me njerëz, kujtoi presidenti turk.

"Me Turksat 6A, Türkiye ka arritur një fazë të re në prodhimin e satelitëve", tha Erdoğan.

Me Turksat 6A, eksportet e shërbimeve të Turksat do të rriten gjithashtu dhe Türkiye do t'u bashkohet vendeve të tjera me aftësinë për të prodhuar satelitët e tyre të komunikimit.

Ai tha gjithashtu se është domethënëse që Türkiye është në gjendje të prodhojë satelitë kritikë të komunikimit pa u varur nga vendet e huaja.

Turksat 6A është sateliti i parë i komunikimit gjeostacionar i ndërtuar nga Türkiye dhe projekti u drejtua nga Instituti Turk i Kërkimeve të Teknologjisë Hapësinore në Institutin për Kërkime Shkencore dhe Teknologjike dhe Industritë Turke të Hapësirës Ajrore.

Sateliti prej 4,25 tonësh do të operojë në një pozicion orbital prej 42 gradësh në lindje, si dhe jetëgjatësia e tij do të jetë 15 vjet në orbitë.