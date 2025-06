Atletja palestineze me origjinë amerikane, Layla Almasri, e kupton peshën e përgjegjësisë që ajo dhe ekipi i saj mbajnë në Lojërat Olimpike të Parisit. Bëhet fjalë për shumë më tepër sesa thjesht konkurrencë.

“Unë mendoj se mund të flas për të tetë ne këtu në Olimpiadë,” tha Almasri pas garës në 800 metra të premten. “Ne jemi padyshim diplomatë për njerëzit tanë, si dhe për atletët.”

Është një rol që përforcohet sa herë që ajo ndez televizorin ose shikon telefonin e saj dhe sheh imazhe të njerëzve që luftojnë në Gazën e rrethuar gjatë masakrës izraelite.

“Çdo herë. Është vërtet e vështirë të shihet,” tha Almasri.

“Nënat me fytyrën e nënës sime mbi to. Fëmijë që më ngjajnë kur isha fëmijë. Është zemërthyese. Dhe pothuajse më duket sikur jam goditur me një goditje rrufeje, fati, që të mund të jetoj diku ku nuk duhet të përballem me gjërat me të cilat po përballen ata.”

Pra, nuk kishte rëndësi që Almasri përfundoi e fundit në sezonin e saj dhe e 48-ta nga 49 finalizuese në 800 ndeshjet, përpara një konkurrenteje nga Kosova.

“Nuk po shikoja as orën”, tha ajo. "Sapo u zhyta në këtë moment. Turma ishte me të vërtetë ajo ku unë isha i fokusuar. Dhe, sigurisht (kisha) pamjen më të mirë në shtëpi duke parë atë garë. Pikërisht në pistë.”

'Është në gjakun tim'

Pasi babai i saj u largua nga Nablus për në SHBA, Almasri lindi dhe u rrit në Kolorado Springs, Kolorado.

Vitin e kaluar, ajo fitoi një diplomë master në promovimin e shëndetit nga Universiteti i Kolorados, ku tani është një ndihmës trajnere për ekipin e femrave.

Ajo u rrit duke ngrënë ushqim palestinez dhe gjithmonë është ndjerë e lidhur me atdheun e babait të saj.

“Është në gjakun tim dhe është në zemrën time,” tha Almasri, e cila fitoi një medalje bronzi në 1.500 në kampionatin arab të atletikës vitin e kaluar.

Almasri vizitoi Nablusin për herë të parë dy vjet më parë. “Ishte bukur,” tha ajo. “Ishte si në shtëpi. Të gjithë kushërinjtë e mi, të gjitha hallat dhe xhaxhallarët e mi janë atje. Kështu që, unë thjesht përshtatem menjëherë.”

Atletët palestinezë të vrarë nga Izraeli

Presidenti i Komitetit Olimpik të Palestinës, Jibril Rajoub, ka thënë se rreth 400 atletë të niveleve të ndryshme vlerësohet të kenë vdekur që nga tetori.

Ndoshta atleti palestinez më i shquar që vdiq në luftë ishte vrapuesi në distanca të gjata Majed Abu Maraheel, i cili, në vitin 1996 në Atlanta, u bë palestinezi i parë që konkurroi në Lojërat Olimpike.

Ai vdiq nga dështimi i veshkave në fillim të këtij viti pasi nuk ishte në gjendje të trajtohej në Gaza, thanë zyrtarët palestinezë.

Izraeli nuk e lejoi atë si shumë të tjerë të evakuohej në Egjipt, pavarësisht përkeqësimit të infrastrukturës shëndetësore dhe uljes së aftësive të trajtimit shëndetësor në enklavën e rrethuar, makineria e luftës izraelite e ka privuar dëshpërimisht ushqimin, karburantin dhe ilaçet.

“Ne kemi një djalë me të cilin kam garuar vitin e kaluar, i cili ka ngecur në Gaza,” tha Almasri. “Ai është shumë i talentuar dhe është ende në Gaza”.

Vëmendja te skuadra e Palestinës ka qenë e madhe brenda fshatit të sportistëve.

“Të gjithë duan një kunj. Na ndalojnë vazhdimisht për foto në sallën e ngrënies,” tha Almasri. “Është vërtet e pabesueshme të shohësh se sa shumë njerëz janë vërtet të befasuar kur na shohin dhe janë të lumtur që na shohin”.

Nuk ka siguri shtesë për palestinezët.

“Fatmirësisht nuk kemi nevojë për siguri shtesë dhe nuk e kemi”, tha Almasri. "Ne jemi vërtet me fat që kemi një mjedis kaq pozitiv këtu."