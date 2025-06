Parlamenti Evropian nuk ka arritur të pajtohet për një qëndrim të përbashkët në lidhje me propozimin e Komisionit Evropian për zgjatjen e ndalimit të duhanpirjes në hapësirat e jashtme, që ka për qëllim të zvogëlojë vdekshmërinë nga kanceri dhe të mbrojë individët nga duhani pasiv.

Pavarësisht se eurodeputetët e mirëpritën në parim propozimin për zgjatjen e ndalimit, ata nuk u pajtuan për detajet, sidomos për sa i përket koordinimit të këtij ndalimi.

Socialistët (S&D) propozuan që ndalimi të mos përfshinte vetëm produktet tradicionale të duhanit, por edhe avulluesit dhe cigaret elektronike, një propozim që disa kolegë të tyre nuk e mbështetën.

Nuk u arrit shumica për miratimin e rezolutës.

Pavarësisht kësaj, shtetet anëtare të BE-së do të diskutojnë dhe do të vendosin për propozimin e Komisionit javën e ardhshme. Megjithatë, edhe nëse e mbështesin, kjo nuk do të thotë që zgjatja e ndalimit do të hyjë në fuqi, pasi politikat shëndetësore rregullohen nga vetë shtetet anëtare.

Komisioni Evropian në shtator propozoi krijimin e disa zonave ku duhanpirja do të ishte e ndaluar, për t'i mbrojtur ata që nuk pinë, veçanërisht fëmijët dhe të rinjtë, nga duhani pasiv dhe për të kontribuar në zvogëlimin e numrit të viktimave nga kanceri.

Është thënë se ndalimi do të përfshinte si cigaret tradicionale, ashtu edhe cigaret elektronike dhe avulluesit. Sipas propozimit të Komisionit, do të krijoheshin zona të reja ku do të ndalohej duhani, kryesisht në vendet ku mblidhen fëmijë dhe të rinj, siç janë fushat e lojërave, parqet argëtuese, pishinat, afër institucioneve arsimore dhe shëndetësore dhe në stacionet e transportit publik.