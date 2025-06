Nëse Donald Trump do të ishte rizgjedhur si president i ShBA-së në vitin 2020, kriza e Ukrainës që shpërtheu në vitin 2022 mund të mos kishte ndodhur, tha presidenti rus Vlladimir Putin.

Në një intervistë me kanalin televiziv rus Rossiya 1 të premten, Putin tha se Rusia mbetet e hapur për bisedimet e paqes për luftën në Ukrainë.

Ai tha se Moska nuk e ka refuzuar kurrë kontaktin me administratën amerikane, por ajo e mëparshme vendosi të mos ndiqte një angazhim të tillë.

Në lidhje me marrëdhënien e tij me Trump, Putin tha se ishte "rreptësisht e ngjashme me biznesin, por pragmatike dhe e bazuar në besim", duke shtuar "Unë nuk mund të mos pajtohem me të se nëse do të kishte qenë president, nëse fitorja e tij nuk do t'i ishte vjedhur në 2020 , atëherë ndoshta nuk do të kishte pasur krizë në Ukrainë që shpërtheu në 2022."

Ai theksoi se Trump në mandatin e tij të mëparshëm vendosi një numër të konsiderueshëm sanksionesh ndaj Rusisë.

"Unë nuk mendoj se ai vendim ishte në interesin më të mirë të Rusisë apo të ShBA-së. Meqë ra fjala, (Joe) Biden mori stafetën dhe vendosi edhe më shumë kufizime ndaj nesh. Të gjithë jemi të vetëdijshëm për rezultatet - shumë nga ato vendime ishin të dëmshme për ekonominë e vetë ShBA-së”, tha Putin.

"Ne nuk refuzuam të përdorim dollarin amerikan. Administrata e mëparshme na pengoi ta përdorim atë si njësi pagese. Por unë nuk do të hyj në këtë tani. E vetmja gjë që mund të them është se ne dëgjojmë presidentin aktual të thotë se është gati të punojmë sëbashku. Ne mbetemi të hapur për këtë”, theksoi ai.

Për Ukrainën, Putin theksoi se Rusia ka treguar vazhdimisht gatishmëri për dialog, por disa pengesa mbeten.

"Për shembull, dihet mirë se në atë kohë kur ai ishte një kryetar shteti mjaft legjitim, lideri aktual i regjimit të Kievit nxori një urdhër ekzekutiv që ndalonte bisedimet. Si mund të rifillojnë bisedimet tani që ato janë shpallur jashtë ligjit?" pyeti ai.

“Regjimi aktual i Kievit duket mjaft i kënaqur që ka marrë qindra miliarda nga dashamirësit e tij dhe – më falni që e përdor këtë frazë të thjeshtë – për të marrë këto para sikur nuk ka të nesërme”, shtoi Putin.

Presidenti rus u bëri thirrje mbështetësve financiarë të Ukrainës që të bëjnë presion ndaj Presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy për të vepruar. "Unë besoj se ai nuk do të ketë zgjidhje tjetër veçse të pajtohet."

"Derisa të anulohet ky urdhër ekzekutiv, është mjaft e vështirë të flitet për fillimin dhe, më e rëndësishmja, përfundimin e këtyre bisedimeve në mënyrën e duhur. Planet paraprake, në të vërtetë, mund të përshkruhen, por angazhimi në bisedime serioze mbetet një propozim veçanërisht i vështirë, veçanërisht duke marrë parasysh ndalimin e vendosur nga pala ukrainase”, tha ai.

Pavarësisht këtyre sfidave, Putin shprehu shpresën për një angazhim konstruktiv midis Rusisë dhe ShBA-së për disa shqetësime të përbashkëta, duke përfshirë stabilitetin strategjik, çështjet ekonomike dhe prodhimin e energjisë.

"Ne nuk jemi vetëm ndër prodhuesit më të mëdhenj të energjisë, ne jemi gjithashtu ndër konsumatorët më të mëdhenj të energjisë, që do të thotë se çmimet tepër të larta janë të këqija për të dyja ekonomitë tona, sepse energjia përdoret për të prodhuar mallra të tjera brenda vendit. Çmimet tepër të ulëta janë të këqija gjithashtu, sepse ato minojnë potencialin investues të kompanive energjetike. Ne kemi gjëra për të diskutuar”.

Putin shprehu gjithashtu skepticizëm për kërcënimet e Trumpit në lidhje me sanksionet shtesë ndaj Rusisë, duke dyshuar se Trump do të merrte masa të dëmshme për ekonominë amerikane.

"Ka kuptim që ne të takohemi bazuar në realitetet e sotme, të ulemi dhe të diskutojmë pa nxitim për fushat që janë me interes për ShBA-në dhe Rusinë. Ne jemi gati ta bëjmë këtë. Por, përsëri, kjo, para së gjithash, varet nga vendimet dhe zgjedhjet e administratës aktuale amerikane”, përfundoi ai.