LUFTA NË GAZA
Muzikanti Sami Yusuf do të dhurojë të ardhurat nga koncerti në Istanbul për palestinezët
Lançimi i albumit të tij “Ecstasy: Mes Dy Deteve” do të bashkojë tradita të ndryshme nga e gjithë bota, me një pjesë të të ardhurave që do të shkojnë për të mbështetur Gazën nën rrethim.
14 Gusht 2025

Muzikanti i njohur Sami Yusuf njoftoi se një pjesë e të ardhurave nga koncerti i tij i ardhshëm në Istanbul do të shkojë për të ndihmuar lehtësimin e krizës humanitare në Palestinë, përfshirë Rripin e Gazës nën rrethim.

Më 23 gusht në Festival Park Yenikapi, këngëtari britanik-azerbajxhanas do të performojë për herë të parë në Istanbul këngët nga albumi i tij i ri, ku merr frymëzim si nga Lindja ashtu edhe nga Perëndimi.

Koncerti, i titulluar “Ecstasy: Mes Dy Deteve”, do të përfshijë artistë turq dhe do të marrë frymëzim nga trashëgimia e pasur e muzikës dhe poezisë turke, duke bashkuar tradita të ndryshme nga e gjithë bota.

Në një video të postuar në rrjetin social Instagram, Yusuf theksoi se zgjodhi Istanbulin për lançimin e albumit.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
