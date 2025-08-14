14 Gusht 2025
Muzikanti i njohur Sami Yusuf njoftoi se një pjesë e të ardhurave nga koncerti i tij i ardhshëm në Istanbul do të shkojë për të ndihmuar lehtësimin e krizës humanitare në Palestinë, përfshirë Rripin e Gazës nën rrethim.
Më 23 gusht në Festival Park Yenikapi, këngëtari britanik-azerbajxhanas do të performojë për herë të parë në Istanbul këngët nga albumi i tij i ri, ku merr frymëzim si nga Lindja ashtu edhe nga Perëndimi.
Koncerti, i titulluar “Ecstasy: Mes Dy Deteve”, do të përfshijë artistë turq dhe do të marrë frymëzim nga trashëgimia e pasur e muzikës dhe poezisë turke, duke bashkuar tradita të ndryshme nga e gjithë bota.
Në një video të postuar në rrjetin social Instagram, Yusuf theksoi se zgjodhi Istanbulin për lançimin e albumit.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë