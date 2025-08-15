BOTA
2 minuta leximi
Gaza përballet me rritje alarmante të sëmundjeve të lëkurës për shkak të temperaturave ekstreme
Drejtori i Spitalit Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya tha se temperaturat e larta të kombinuara me një mungesë të madhe të ujit të pijshëm po i vë banorët e të gjitha moshave në rrezik shëndetësor në të gjithë Rripin e Gazës.
Gaza përballet me rritje alarmante të sëmundjeve të lëkurës për shkak të temperaturave ekstreme
Gaza përballet me rritje alarmante të sëmundjeve të lëkurës për shkak të temperaturave ekstreme / AA
15 Gusht 2025

Rripi i Gazës po përjeton një përhapje të gjerë të sëmundjeve të lëkurës, të shkaktuara nga vala ekstreme e të nxehtit që ka përfshirë rajonin, njoftoi drejtori i Spitalit Al-Shifa, Mohammed Abu Salmiya.

Abu Salmiya bëri të ditur se temperaturat e larta të kombinuara me një mungesë të madhe të ujit të pijshëm po i vë banorët e të gjitha moshave në rrezik shëndetësor në të gjithë Rripin e Gazës, raportuan mediat lokale.

Ai theksoi se spitalet po përpiqen të operojnë pajisjet thelbësore mjekësore sepse furnizimet me karburant janë ndalur, duke kërcënuar drejtpërdrejt jetën e pacientëve dhe të plagosurve. Ndërkohë, punonjësit e kujdesit shëndetësor vazhdojnë të shërbejnë në kushte të vështira.

Abu Salmiya tha se spitalet janë në një gjendje kritike dhe se ushtria izraelite vazhdon të shënjestrojë shkollat, spitalet dhe tendat që strehojnë persona të zhvendosur.

Ai theksoi më tej se katastrofa humanitare në Gaza po thellohet dita-ditës.

Të sugjeruara

Ushtria izraelite, duke hedhur poshtë thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka ndjekur një luftë brutale në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023, duke vrarë më shumë se 61.700 palestinezë dhe duke shkatërruar sistemin e saj të kujdesit shëndetësor.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e Mbrojtjes, Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us