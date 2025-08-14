BOTA
Një prezantuese e BBC-së ndërpreu të enjten komentin e një telefonuesi që kritikoi transmetuesin dhe qeverinë në pushtet të Partisë Laburiste për “bashkëfajësinë” e tyre në gjenocidin izraelit në Gaza.

Gjatë një segmenti në BBC Radio 2, ku telefonuesve u kërkohej të ndanin idetë e tyre për fjalimin e një martese, prezantuesja Tina Daheely prezantoi një telefonuese nga Manchesteri, Veri Perëndim i Anglisë, e quajtur Mary.

Mary filloi duke falënderuar prezantuese për ftesën, por më pas vazhdoi duke thënë: “BBC-ja dhe Qeveria e MB-së janë bashkëfajtore në gjenocidin Palestinez…”, raportoi gazeta skoceze The National.

Linja e Maryt u ndërpre papritur para se ajo të përfundonte fjali dhe të thoshte fjalën “gjenocid”.

Më vonë, Daheely tha: “Ah, mirë, nuk ka lidhje me fjalimet e martesës. E ndërpreva këtë sepse nuk kisha ide se çfarë tjetër do të thoshte.”

Ajo shtoi: “Po flasim këtu për fjalime martese.”

BBC-ja ka qenë prej kohësh e kritikuar për atë që shumë e shohin si një “standart të dyfishtë” në mbulimin e sulmeve izraelite në Gaza.

Që nga fillimi i sulmeve izraelite më 7 tetor 2023, janë zhvilluar protesta të shumta jashtë selisë së saj në qendër të Londrës si reagim ndaj qëndrimit redaktorial të saj.

Sipas një raporti të publikuar nga Qendra për Monitorimin e Medias (CfMM), BBC-ja është “sistematikisht e njëanshme” ndaj palestinezëve në mbulimin e luftës në Gaza.

Analiza e CfMM-së për mbi 35,000 përmbajtje të BBC-së në qershor vuri re se vdekjet izraelite morën 33 herë më shumë mbulim për fatalitet dhe një gjuhë shumë më emocionale.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
