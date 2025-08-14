LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
OBSh-ja: Mbi 14.800 pacientë në Gaza në nevojë për kujdes mjekësor urgjent
Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, Ghebreyesus, tha se më shumë se 14.800 pacientë në Rripin e Gazës kanë nevojë për kujdes mjekësor urgjent.
OBSh-ja: Mbi 14.800 pacientë në Gaza në nevojë për kujdes mjekësor urgjent
OBSh-ja: Mbi 14.800 pacientë në Gaza në nevojë për kujdes mjekësor urgjent / AA
14 Gusht 2025

Drejtori i Përgjithshëm i Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSh), Tedros Adhanom Ghebreyesus tha se më shumë se 14.800 pacientë në Rripin e Gazës kanë nevojë për kujdes mjekësor jetëshpëtues.

Ghebreyesus ndau një postim në platformën e mediave sociale të kompanisë amerikane X në lidhje me evakuimin mjekësor nga Gaza, e cila është nën sulmet dhe bllokadën intensive izraelite.

Ai thekson se OBSh-ja mbështeti evakuimin mjekësor të 32 fëmijëve dhe gjashtë të rriturve, së bashku me 99 persona shoqërues nga Gaza. "25 fëmijë dhe gjashtë të rritur u evakuuan në Itali, pesë fëmijë në Belgjikë dhe dy fëmijë në Türkiye", tha Ghebreyesus.

Të sugjeruara

Kreu i OBSH-së shprehu mirënjohjen e tij ndaj Mekanizmit të Mbrojtjes Civile të Bashkimit Evropian dhe të gjitha qeverive për solidaritetin e tyre duke ofruar kujdes të specializuar për pacientët në gjendje kritike në Gaza.

"Më shumë se 14.800 pacientë ende kanë nevojë për kujdes mjekësor që u shpëton jetën, i cili nuk është i disponueshëm në Gaza", shtoi Ghebreyesus duke u bërë thirrje më shumë vendeve të kryesojnë dhe të ofrojnë mbështetje dhe të rihapin rrugët e transferimit në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor, para se të jetë tepër vonë.

Ai përsëriti thirrjen e tij për armëpushim në Rripin e Gazës, duke thënë se paqja është ilaçi më i mirë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us