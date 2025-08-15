LUFTA NË GAZA
Gaza, spitali "Nasser" përmbytet nga ujërat e zeza pas bombardimeve izraelite
Mjekët dhe infermierët hasën vështirësi të lëviznin nëpër ujërat e zeza, pasi dhoma e urgjencës së spitalit u përmbyt.
15 Gusht 2025

Spitali "Nasser" është përmbytur nga ujërat e zeza pasi sulmet ajrore izraelite në qytetin jugor të Rripit të Gazës, Khan Younis, dëmtuan rrjetin e kanalizimit.

Mjekët dhe infermierët hasën vështirësi të lëviznin nëpër ujërat e zeza, pasi dhoma e urgjencës së spitalit u përmbyt.

Kreu i Mjekësisë së Brendshme të spitalit, Halid Ahmed në një deklaratë për Anadolu në lidhje me situatën, e cila vë në rrezik jetën e pacientëve dhe punonjësve të kujdesit shëndetësor, tha se reparti plot me pacientë u përmbyt me ujëra të zeza dhe se disa nga pacientët atje ishin të lidhur me pajisje oksigjeni.

Ahmed tha se rrjeti i kanalizimeve i dëmtuar ndodhet në zona të shënuara si "të kuqe" nga ushtria izraelite, duke e bërë atë të paarritshëm dhe për këtë arsye të pariparueshëm. Sipas tij, kjo situatë përbën "kërcënim të drejtpërdrejtë" për personelin mjekësor dhe pacientët.

- "Nuk mund t'i transferojmë pacientët diku tjetër sepse nuk ka alternativë tjetër"

"Nuk mund t'i transferojmë pacientët diku tjetër sepse nuk ka alternativë tjetër dhe për shkak se spitali është plot, nuk mund t'i transferojmë ata në departamente të tjera", tha Ahmed.

Duke e përshkruar situatën e tyre aktuale si "katastrofë" për shkak të rrezikut të përhapjes së sëmundjeve dhe infeksioneve, Ahmed tha: "Ne kërkojmë zgjidhje urgjente sepse nuk mund të punojmë në këto kushte të rrezikshme".

Ai bëri thirrje për ndërhyrje urgjente nga organizatat ndërkombëtare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
