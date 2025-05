Ministri i jashtëm polak: Putini “po tallet me vullnetin e mirë të Trumpit” duke sulmuar Ukrainën

“Shpresoj që presidenti Trump, administrata amerikane, do të shohin se lideri rus Vlladimir Putin tallet me vullnetin e tyre të mirë dhe shpresoj se do të merren vendimet e duhura”, tha Sikorski.