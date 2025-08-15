Kompania turke e mbrojtjes Roketsan njoftoi se sistemi vendas vertikal i lëshimit “Midlas” përfundoi me sukses testin e tij të lëshimit, duke nisur një raketë RF Hisar-D mbi fregatën shumëfunksionale TCG Istanbul, tha sekretari i Industrive të Mbrojtjes së Türkiyes (SSB) të premten.
Haluk Gorgun tha në platformën turke të rrjeteve sociale Next Sosyal se ky test shënon një histori suksesi për industrinë e mbrojtjes turke.
“Kjo provë një herë e më shumë demonstroi besueshmërinë e sistemeve tona dhe vendosmërinë tonë për të përmirësuar çdo hap pas hapi”, tha ai. “Sinergjia e të gjitha ekipeve që punojnë krah për krah, nga Aselsan te Havelsan, dhe nga STM te Roketsan, forcon fuqinë e Marinës Turke dhe i jep vendit tonë kapacitete strategjike.”
Raketa u lëshua pranë bregdetit të provincës veriore Sinop, në bregun e Detit të Zi. Lëshimi u pasua nga zbulimi i objektivit duke përdorur radarin kërkues Cenk 400-N 4-D dhe radarin e kontrollit të zjarrtë Akrep 300-N. Sistemi i kontrollit të zjarrtë Hisar-D përdori kokën kërkuese Agras RF për të realizuar drejtimin gjatë fazës së mesme dhe terminale të fluturimit.
Sistemet vendase punuan në harmoni të përkryer dhe në bashkëpunim për të drejtuar raketën gjatë lëshimit, zbulimit dhe gjurmimit të objektivit në det.