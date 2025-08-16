TÜRKİYE
1 minuta leximi
Erdoğan: Takimi Trump-Putin, “vrull i ri” për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë
Presidenti turk shpreh shpresën se procesi i ri me përfshirjen e presidentit ukrainas do të vendosë themelet e një paqeje të qëndrueshme, duke shtuar se Türkiye është e gatshme të kontribuojë në çdo mënyrë.
Erdoğan: Takimi Trump-Putin, “vrull i ri” për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë
Erdoğan: Takimi Trump-Putin, “vrull i ri” për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë / TRTBalkan
16 Gusht 2025

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan tha të shtunën se bisedimet në Alaska mes presidentit amerikan Donald Trump dhe presidentit rus Vlladimir Putin i kanë dhënë “vrull të ri” përpjekjeve për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë.

“Bisedimet e mbajtura në Alaska mes presidentit të ShBA-së Donald Trump dhe presidentit të Federatës Ruse Vlladimir Putin i kanë dhënë një vrull të ri kërkimit për një zgjidhje të luftës Rusi-Ukrainë”, shkroi Erdoğan në një deklaratë në rrjetet e tij sociale.

Të sugjeruara

Presidenti turk shtoi: “Ne e mirëpresim Samitin e Alaskës dhe shpresojmë që ky proces i ri, me pjesëmarrjen e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy, të vendosë themelet e një paqeje të qëndrueshme. Türkiye është e gatshme të japë çdo kontribut për vendosjen e paqes.”

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us