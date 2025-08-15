Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u bëri thirrje vendeve të botës të veprojnë për të ndalur luftën në Gaza, duke paralajmëruar se territori po i afrohet “kolapsit të plotë humanitar” mes sulmeve izraelite, në një opinion që ai dha për Al Jazeera.
Drejtori i Komunikimeve të Türkiyes, Burhanettin Duran, njoftoi për publikimin e artikullit në platformën turke të rrjeteve sociale Next Sosyal.
Në artikullin me titull “Ndërgjegjja e njerëzimit po vihet në provë në Gaza” dhe të publikuar të enjten në anglisht dhe arabisht, Erdoğan akuzoi Izraelin për kryerjen e “një politike sistematike shfarosjeje” kundër palestinezëve.
“Uria, etja dhe kërcënimi i sëmundjeve epidemike po e shtyjnë Gazën drejt një kolapsi të plotë humanitar”, shkroi Erdoğan. “Deri tani, më shumë se 61 mijë palestinezë, shumica e tyre gra dhe fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite.”
Erdoğan tha se Türkiye ka dërguar ushqime, ilaçe dhe pajisje mjekësore në Gaza pavarësisht pengesave, me ndihmën e “kombeve vëllazërore” në afërsi, dhe ka evakuuar palestinezë të plagosur për t’u trajtuar në Türkiye.
Ai theksoi se Ankaraja vazhdon të shtyjë për një armëpushim në Kombet e Bashkuara dhe në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, ndërsa ndërmjetëson mes grupeve palestineze.