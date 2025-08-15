TÜRKİYE
1 minuta leximi
Erdoğan: Bota duhet të veprojë, Gaza po i afrohet “kolapsit total humanitar”
Në një artikull opinioni, Erdoğan thotë se Türkiye po punon përmes OKB-së dhe OBI-së për të siguruar një armëpushim dhe për të vazhduar përpjekjet e saj ndërmjetësuese mes grupeve palestineze.
Erdoğan: Bota duhet të veprojë, Gaza po i afrohet “kolapsit total humanitar”
Erdoğan: Bota duhet të veprojë, Gaza po i afrohet “kolapsit total humanitar” / AP
15 Gusht 2025

Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan u bëri thirrje vendeve të botës të veprojnë për të ndalur luftën në Gaza, duke paralajmëruar se territori po i afrohet “kolapsit të plotë humanitar” mes sulmeve izraelite, në një opinion që ai dha për Al Jazeera.

Drejtori i Komunikimeve të Türkiyes, Burhanettin Duran, njoftoi për publikimin e artikullit në platformën turke të rrjeteve sociale Next Sosyal.

Në artikullin me titull “Ndërgjegjja e njerëzimit po vihet në provë në Gaza” dhe të publikuar të enjten në anglisht dhe arabisht, Erdoğan akuzoi Izraelin për kryerjen e “një politike sistematike shfarosjeje” kundër palestinezëve.

Të sugjeruara

“Uria, etja dhe kërcënimi i sëmundjeve epidemike po e shtyjnë Gazën drejt një kolapsi të plotë humanitar”, shkroi Erdoğan. “Deri tani, më shumë se 61 mijë palestinezë, shumica e tyre gra dhe fëmijë, janë vrarë në sulmet izraelite.”

Erdoğan tha se Türkiye ka dërguar ushqime, ilaçe dhe pajisje mjekësore në Gaza pavarësisht pengesave, me ndihmën e “kombeve vëllazërore” në afërsi, dhe ka evakuuar palestinezë të plagosur për t’u trajtuar në Türkiye.

Ai theksoi se Ankaraja vazhdon të shtyjë për një armëpushim në Kombet e Bashkuara dhe në Organizatën e Bashkëpunimit Islamik, ndërsa ndërmjetëson mes grupeve palestineze.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us