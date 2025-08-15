15 Gusht 2025
Një takim ndërinstitucional koordinimi për Sirinë u mbajt të premten në Ankara, nën kryesinë e zëvendësministrit të Jashtëm të Türkiyes, Nuh Yilmaz, njoftoi ministria në një deklaratë.
Seanca shënoi mbledhjen e tetë të Grupit të Koordinimit Ndërinstitucional për Sirinë në ministri, tha Ministria e Jashtme turke në platformën e saj të rrjeteve sociale Next Sosyal.
Gjatë takimit u shqyrtuan gjithashtu përpjekjet në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe të Türkiyes me Sirinë.
BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë