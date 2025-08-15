TÜRKİYE
1 minuta leximi
Türkiye mban takimin e 8-të të Koordinimit Ndërinstitucional për Sirinë
Zëvendësministri i Jashtëm turk Nuh Yilmaz kryeson një seancë në Ankara, duke shqyrtuar marrëdhëniet dypalëshe me Damaskun.
15 Gusht 2025

Një takim ndërinstitucional koordinimi për Sirinë u mbajt të premten në Ankara, nën kryesinë e zëvendësministrit të Jashtëm të Türkiyes, Nuh Yilmaz, njoftoi ministria në një deklaratë.

Seanca shënoi mbledhjen e tetë të Grupit të Koordinimit Ndërinstitucional për Sirinë në ministri, tha Ministria e Jashtme turke në platformën e saj të rrjeteve sociale Next Sosyal.

Gjatë takimit u shqyrtuan gjithashtu përpjekjet në kuadër të marrëdhënieve dypalëshe të Türkiyes me Sirinë.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
