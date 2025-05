Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan tha se do të takohet me Sekretarin e Shtetit të ShBA-së Marco Rubio dhe Ministrin e Jashtëm Sirian Assad Hassan al-Shaibani të enjten, pas një takimi joformal të ministrave të jashtëm të NATO-s. Fidan foli me TRT News para se të fillonte Takimi Joformal i Ministrave të Jashtëm të NATO-s të mërkurën në Antalya. Ai tha se Takimi Joformal i Ministrave të Jashtëm të NATO-s do të diskutojë përgatitjet për Samitin e Liderëve të NATO-s, i cili do të mbahet në Hagë të Holandës, në qershor, dhe se fakti që Türkiye po pret takimin i shton rëndësinë bisedimeve.

Një nga çështjet kryesore në agjendën e NATO-s është përcaktimi i raporteve të "ndarjes së barrës", të cilat ShBA-ja i ka kundërshtuar prej kohësh, theksoi Fidan, duke shtuar se Presidenti i ShBA-së Donald Trump e ka theksuar këtë çështje si gjatë mandatit të tij të parë ashtu edhe atij aktual. Ai nënvizoi se arkitektura evropiane e sigurisë është ndikuar gjithashtu ndjeshëm, duke shtuar se si BE-ja ashtu edhe NATO-ja kanë zhvilluar iniciativa dhe parametra të rinj për shtetet e tyre anëtare.

Ai tha se parametrat dhe kufizimet në shpenzimet e mbrojtjes, heqja e sanksioneve dhe kufizimeve në bashkëpunimin e mbrojtjes midis aleatëve, si dhe zgjidhja e zonave të diskutueshme janë pika të rëndësishme të rendit të ditës.

Lufta Rusi-Ukrainë dhe gjenocidi në Gaza në agjendë

Fidan vuri në dukje se çështja e përfundimit të luftës Rusi-Ukrainë do të jetë gjithashtu në agjendë, duke shtuar: "Përveç kësaj, si Türkiye, ne do të diskutojmë në mënyrë joformale dhe produktive të gjitha çështjet e tjera, veçanërisht luftën dhe gjenocidin në Gaza, të cilat janë në rajonin tonë fqinj dhe ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë transatlantike."

Lidhur me takimin e tij me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte dje, ministri i jashtëm tha se Rutte u prit edhe nga Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan dhe se korniza strategjike e marrëdhënieve NATO- Türkiye u përsërit gjatë takimit.

Ai u takua gjithashtu me Rutten në një darkë pune, ku strategjia e përshkruar me Erdoğanin u diskutua plotësisht, tha ai.

Ai tha se ata diskutuan aspekte të ndjeshme të çështjeve të përbashkëta të aleancës për Türkiyen, marrëdhëniet NATO- Türkiye dhe lidhjet midis vendeve anëtare të NATO-s dhe Türkiyes.

"Ka disa çështje për të cilat sekretari i përgjithshëm i NATO-s duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të ndërhyjë vetë. Na u lejua t'i shpjegonim ato një nga një. Pra, si do t'i ndjekim këto çështje së bashku? Cilin udhëheqës do ta ndjekim dhe si do t'i diskutojmë ato? Gjithashtu arritëm në një marrëveshje të përgjithshme për këtë çështje. Shkurt, ishte një takim jashtëzakonisht produktiv."

Aktivitete diplomatike intensive në Istanbul

Duke iu përgjigjur një pyetjeje në lidhje me bisedimet e paqes midis Rusisë dhe Ukrainës që do të organizohen nga Türkiye në Istanbul, Fidan tha: "Ka një trafik diplomatik tepër intensiv tani për tani."

"Shumë palë janë në bisedime me njëra-tjetrën. Ka bisedime të planifikuara për nesër në Istanbul. Disa delegacione janë përcaktuar tashmë dhe të tjerat janë ende duke u përcaktuar. Formati i saktë ende nuk është finalizuar," shtoi ai.

Türkiye ka punuar për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë që nga fillimi i saj, tha ministri i jashtëm, duke theksuar se vendi dëshiron gjithashtu që luftërat dhe tensionet në Gaza, Afrikë dhe rajon të marrin fund, si dhe paqe të përhershme dhe të qëndrueshme.

'Jam pak më optimist në këtë pikë'

Duke iu referuar negociatave që do të zhvillohen në Istanbul, Fidan tha: "Delegacioni amerikan po vjen në Istanbul, delegacioni rus do të vijë në Istanbul. Do të takohem përsëri me Ministrin e Jashtëm ukrainas (Andrii Sybiha) pasi të takohem me ju sot. Ka trafik të rënduar."

Ai tha se palët aktualisht po përpiqen të harmonizojnë qëndrimet e tyre, duke shtuar: "Pa dyshim, ne e mirëpresim këtë me mirëkuptim. Meqenëse të gjithë kanë bazën e tyre për ta mbrojtur, qëllimi më i rëndësishëm strategjik për ne është të vendosim një armëpushim sa më shpejt të jetë e mundur dhe t’i fillojmë negociatat sistematike të paqes. Kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme për rajonin tonë."

Kur u pyetën nëse ishin optimistë për negociatat, Fidan u përgjigj: "Jam pak më optimist në këtë pikë. Qëllimi 'Dua ta ndal këtë luftë' është i rëndësishëm, por ka modalitete dhe duhet të krijohet besimi.

"Është e vështirë të krijosh besim kur i lë të dyja palët vetëm. Prandaj, duhet të përfshihen aktorë të besueshëm dhe të denjë për besim me besueshmëri të lartë. Türkiye është pa dyshim një nga aktorët kryesorë."

Njoftimi i Trumpit për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë

Në përgjigje të një pyetjeje tjetër në lidhje me njoftimin e Trumpit për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, Fidan tha se ekziston një vizion që udhëheq përpjekjet e Türkiyes në Siri, duke përmendur takimet e tij me Erdoğanin.

Ai vuri në dukje: "Përmbajtja e këtij vizioni është që jo vetëm Türkiye, por të gjitha palët e interesuara në rajon duhet të përfshihen në zgjidhjen e çështjes siriane dhe se evropianët dhe amerikanët duhet të luajnë një rol pozitiv në këtë çështje."

Shumë vende në rajon, veçanërisht Arabia Saudite, po luajnë një rol pozitiv dhe po punojnë në koordinim me këto vende, tha ai, duke shtuar se Presidenti sirian Ahmad al-Shaara dhe Ministri i Jashtëm al-Shaibani janë në kontakt të ngushtë diplomatik dhe se diplomacia e administratës së re është pritur mirë në gjithë botën.

Fidan theksoi rëndësinë e heqjes së sanksioneve të vendosura nën regjimin e Bashar al-Assadit të rrëzuar për ta siguruar kthimin e popullit sirian dhe për ta ringjallur ekonominë, dhe tha se Erdoğan ngriti shqetësime në lidhje me luftën në Gaza dhe punën e përbashkët për ta përmirësuar situatën në Siri në bisedimet e tij me Trumpin.

Trump iu përgjigj pozitivisht kërkesës së Erdoğanit, tha ai.

"Është thelbësore që roli konstruktiv i Türkiyes në Siri të njihet. Kjo është vërtet çështje besimi. Në të njëjtën kohë, bashkësia ndërkombëtare na ka ngarkuar këtë përgjegjësi."

Fidan e përshkroi takimin midis Türkiyes, ShBA-së, Arabisë Saudite dhe Sirisë si "historik" dhe pozitiv.

Ai shpjegoi se ata do të takohen me Rubion dhe Shaibanin të enjten pas takimit joformal të ministrave të jashtëm të NATO-s.

"Ne do të punojmë se si të përparojmë detajet e marrëveshjes që udhëheqësit kanë hartuar dhe për të cilën kanë rënë dakord", tha kryediplomati turk.

Fidan tha se ata presin që investimet në Siri të rriten sapo të hiqen zyrtarisht sanksionet.