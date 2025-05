Papa Françesku, kreu i Kishës Katolike Romake që nga viti 2013, i cili mbrojti të drejtat e palestinezëve, vdiq të hënën, njoftoi kardinali Kevin Ferrell, Camerlengo e Vatikanit. Ishte 88 vjeç.

"Në orën 7:35 të mëngjesit të sotëm, peshkopi i Romës, Françesku, u kthye në shtëpinë e Atit. E gjithë jeta e tij iu kushtua shërbimit të Zotit dhe Kishës së tij," tha Farrell në njoftim.

Si udhëheqës shpirtëror i afro 1,4 miliardë katolikëve romakë, të cilët përbëjnë më të mëdhenjtë nga tri degët kryesore të krishterimit, Françesku u bë i dashur për myslimanët në mbarë botën për thirrjet e tij të përsëritura për një armëpushim gjatë luftës gjenocidale të Izraelit në Gaza, e cila ka vrarë mbi 51.200 njerëz, kryesisht gra dhe fëmijë, midis tetorit 2025 dhe prillit 2023.

"Ai ishte shumë i sinqertë dhe shumë i qëndrueshëm në atë thirrje për një armëpushim, për t'i dhënë fund dhunës, për ndihma të fuqishme humanitare për t'u arritur atyre në Gaza. Ai vazhdoi të mbajë qëndrimin se palestinezët kanë të drejtë për barazi dhe vetëvendosje," thotë dr. Jordan Denari Duffner, një ekspert i studimeve fetare me qendër në ShBA, i cili ka shkruar libra mbi dialogun islamo-katolik, islamofobinë dhe diskriminimin.

“Papa ishte një zë vërtet i rëndësishëm moral, duke u kujtuar katolikëve në veçanti atë që besimi ynë na thotë për shtytjen për drejtësi dhe për paqen,” tha ajo për TRT World.

Vatikani ka qëndruar për një zgjidhje me dy shtete që shumë kohë përpara se Françesku ta merrte autoritetin papal. Për shembull, Papa Shën Gjon Pali II, i cili drejtoi Kishën Katolike Romake nga viti 1978 deri në 2005, ishte çdo gjë tjetër veçse i rezervuar në shprehjen e simpatisë së tij ndaj çështjes palestineze.

Kisha Katolike Romake e njohu zyrtarisht shtetin e Palestinës sipas kufijve të tij të para vitit 1967 në shkurt 2013 - një veprim që "zhgënjeu" ministrinë e jashtme izraelite.

Duffner, i cili aktualisht është duke shkruar një libër mbi Papa Françeskun dhe Islamin, thotë se pontifi i ndjerë ishte i shtyrë nga besimi i tij se palestinezët po vuanin padrejtësi dhe meritonin barazi me fqinjët e tyre izraelitë.

Papët zakonisht janë të kujdesshëm për ta mbajtur anën në konfliktet globale, por Françesku nuk ka goditur kurrë kur është fjala për ta shprehur qëndrimin e tij për bombardimin pa dallim të Gazës nga Izraeli për 16 muaj.

Ai shprehte shpesh dhimbjen e tij duke menduar për Gazën “për një mizori të tillë, për mitralozimin e fëmijëve, për bombardimet e shkollave dhe spitaleve... Sa shumë mizori!”.

Në ditët e para të luftës gjenocidale të Izraelit, Françesku bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm. "Ju lutemi ndaloni sulmet dhe armët," tha ai, duke shtuar se lufta çoi vetëm në "vdekjen dhe vuajtjen e njerëzve të pafajshëm".

"Lufta është gjithmonë një disfatë! Çdo luftë është një disfatë!"

Kur një sulm ajror izraelit goditi kishën ortodokse greke të Porfirit në Gaza më 19 tetor 2023, duke vrarë të paktën 18 civilë palestinezë që ishin strehuar atje, Françesku kërkoi që Izraeli t'i jepte fund të shpejtë luftës.

“Po mendoj për situatën e rëndë humanitare në Gaza… Përsërit apelin tim që të hapen hapësirat, që ndihmat humanitare të vazhdojnë të mbërrijnë…”

Ndërsa Izraeli lëshoi ​​raketa në të gjithë Gazën, Papa Françesku vendosi të vendosë komunikim të drejtpërdrejtë me komunitetin e krishterë të rrethuar në Gaza. Ai bënte telefonata çdo natë në Kishën e Familjes së Shenjtë, e vetmja kishë katolike në Gaza, për të ofruar lutje dhe fjalë inkurajimi si për të krishterët, ashtu edhe për myslimanët që strehoheshin brenda mureve të saj.

At Gabriel Romanelli, famullitari i Gazës, tha se komuniteti i rrethuar mori forcë nga mbështetja e palëkundur e Papës mes mungesës së ujit, ushqimit dhe furnizimeve mjekësore.

Famullia strehoi më pak se 500 njerëz, duke përfshirë tre priftërinj, pesë murgesha dhe 58 persona me aftësi të kufizuara. Shumica e njerëzve që u strehuan në famulli ishin myslimanë dhe fëmijë që kishin nevojë për kujdes të veçantë.

Duffner thotë se Françesku do të mbante kontakte me priftin dhe kongregacionin e Gazës përmes telefonatave të përditshme “madje edhe nga shtrati i tij në spital”.

“Mësimi katolik është me të vërtetë i qartë se sa herë që njerëzit e pafajshëm janë në shënjestër, kur nuk ka strehë adekuate, kur objektet mjekësore po shkatërrohen, ne kemi përgjegjësinë të flasim me të vërtetë me forcë në mbrojtje të atyre që vuajnë”, thotë ajo.

“Mendoj se Papa Françesku e jetoi vërtet këtë në mënyrën se si iu përgjigj situatës në Gaza dhe më pas padrejtësive më të gjera që shohim në Izrael dhe Palestinë,” thotë ajo.

A ishte Françesku jashtëzakonisht pro Palestinës?

Papa u takua gjithashtu me të afërmit e palestinezëve që u vranë nga Izraeli në Gaza. “Kjo nuk është më luftë, ky është terrorizëm”, tha Papa pas takimit.

Shireen Halil, një grua palestineze dhe e krishterë nga Betlehemi, e cila ishte pjesë e grupit që i bëri thirrje Papës, tha për shtypin se ajo dhe të tjerët ndiheshin "të habitur" nga shtrirja e informacionit që Papa Françesku kishte për luftën e Gazës.

Duffner thotë se ka pasur "shumë vazhdimësi" përmes Françeskut (2013-2025) dhe paraardhësve të tij të afërt - Papa Benediktit XVI (2005-2013), Papa Gjon Pali II (1978-2005) dhe Papa Pali VI (1963-1978) - për çështjen e Palestinës.

"Që nga vitet 1940, Vatikani ka mbajtur qëndrimin se palestinezët meritojnë vetëvendosje dhe një shtet të tyre. Mendoj se kjo është diçka që drejtohet jo vetëm nga papati i Françeskut, por edhe nga paraardhësit e tij," thotë ajo.

Megjithatë, Françesku qëndron i veçuar për sa i përket avokimit të tij të zëshëm për palestinezët, kryesisht sepse ai jetoi luftën e Izraelit që shkaktoi "nivel të paparë dhune" në Gaza.

"Në disa mënyra, retorika e Françeskut është dashur të jetë më e drejtpërdrejtë dhe më e fortë se paraardhësit e tij, thjesht për shkak të situatës në të cilën ndodhemi.”