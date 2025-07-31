POLITIKË
Ministrat e Jashtëm të Egjiptit dhe Sudanit diskutojnë përpjekjet për paqe në Sudan
Ministri sudanez shpreh mirënjohjen për “mbështetjen e vazhdueshme të Egjiptit ndaj sovranitetit dhe sigurisë së Sudanit”.
31 Korrik 2025

Ministri i Jashtëm i Egjiptit, Badr Abdelatty, zhvilloi të mërkurën një bisedë telefonike me homologun e tij sudanez, Omar Siddiq, gjatë së cilës u diskutuan përpjekjet për të arritur paqen në Sudan.

Të dyja palët shqyrtuan “përpjekjet e Egjiptit të drejtuara për të arritur paqe dhe stabilitet në Sudan dhe për të ruajtur burimet e popullit sudanez, përfshirë diskutimet në kuadër të katërshes ndërkombëtare për Sudanin, ku Egjipti është i përfshirë,” thuhej në një deklaratë të Ministrisë së Jashtme egjiptiane.

Abdelatty rikonfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të Egjiptit për “sovranitetin e Sudanit, institucionet kombëtare si dhe unitetin dhe integritetin territorial të vendit,” duke theksuar refuzimin nga ana e Egjiptit të “çdo hapi që mund të kërcënojë unitetin e Sudanit.”

Siddiq shprehu mirënjohjen e tij për “mbështetjen e vazhdueshme të Egjiptit ndaj sovranitetit dhe sigurisë së Sudanit” dhe shfaqi dëshirën për të “zhvilluar më tej marrëdhëniet dypalëshe ndërmjet dy vendeve,” shtohej në deklaratë.

Të shtunën, Aleanca Themeluese Sudaneze, një koalicion i udhëhequr nga Forcat e Mbështetjes së Shpejtë (RSF), njoftoi formimin e një qeverie paralele të udhëhequr nga komandanti i RSF-së, Mohamed Hamdan Dagalo.

RSF-ja dhe disa grupe aleate nënshkruan një kartë në Kenia më 22 shkurt për krijimin e një qeverie paralele në Sudan.

Ushtria dhe RSF-ja janë në luftë që nga prilli i vitit 2023, një konflikt që ka shkaktuar mbi 20.000 viktima dhe ka zhvendosur 14 milionë njerëz, sipas OKB-së dhe autoriteteve vendore. Megjithatë, kërkimet nga universitetet amerikane e vlerësojnë numrin e të vdekurve në rreth 130.000.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
