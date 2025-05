Fituesit e çmimit prestigjioz "Istanbul Photo Awards 2025" u shpallën sot, duke njohur arritjet e jashtëzakonshme në fotografinë ndërkombëtare të gazetarisë.

Organizuar nga Anadolu për të 11-tin vit, konkursi shpërbleu 29 fotografë në dhjetë kategori, me rreth 22.000 fotografi të paraqitura nga e gjithë bota.

Çmimi "Fotografia e Vitit"​​​​​​​ iu dha fotografit palestinez Saeed Jaras për veprën e tij prekëse të titulluar "Gaza – Deir al-Balah". Fotografia kap një moment tronditës kur prindërit përqafojnë fëmijën e tyre pas një sulmi ajror izraelit në çadrën e tyre në Deir al-Balah, Gaza qendrore.

Që nga fillimi i tij, "Istanbul Photo Awards" është rritur në një platformë globale, duke tërhequr 20.000 fotografë të regjistruar.

Fituesit e këtij viti u zgjodhën nga një juri e shquar ndërkombëtare, përfshirë fotografen dhe regjisoren e "National Geographic", Ami Vitale, fotoreporteren Carol Guzy, fotoreporterin e agjencisë NOOR, Yuri Kozyrev, fotoreporterin e "The Globe and Mail", Goran Tomasheviq, konsulentin e medias vizuale Michel Scotto, fotoreporterin e sportit të Getty Images, Cameron Spencer, si dhe fotoreporterët turq Ahmet Sel dhe Firat Yurdakul.

Në kategorinë "Lajm-Rrëfim", fotografi i Agence France-Presse (AFP), Omar Al-Qattaa, siguroi vendin e parë me serinë e tij që dokumenton sulmet izraelite në Rripin e Gazës.

Fituesi i kategorisë "Sport-Tek" ishte Jerome Brouillet i AFP-së, i cili kapi një fotografi të sërferit brazilian Gabriel Medina duke reaguar ndaj një dallge masive në Lojërat Olimpike "Paris 2024". Fotografja e Reutersit, Hannah McKay, mori çmimin kryesor në kategorinë "Sport-Rrëfim" me serinë e saj për gjimnasten amerikane Simone Biles, e cila fitoi tri medalje të arta, individualisht, dhe udhëhoqi ekipin e saj drejt fitores në Lojërat Olimpike në "Paris 2024".

Në kategorinë "Natyrë dhe mjedis-Tek" fitoi fotografi i Agjencisë Evropiane të Fotografisë së Shtypit (EPA), Anton Brink, i cili kapi një imazh të mrekullueshëm të një shpërthimi vullkanik pranë Grindavikut, Islandë. Luis Tato i AFP-së u vlerësua me vendin e parë në kategorinë "Natyrë dhe mjedis-Rrëfim", për serinë e tij të fotografive me ndikim mbi përmbytjet shkatërruese në Afrikën Lindore.

Në kategorinë "Portret-Tek", fotografi italian Mauro De Bettio fitoi për portretin e tij të grave në Afganistan. Kategoria "Portret-Rrëfim" u fitua nga Samar Abu Elouf me serinë e saj "Të mbijetuarit e luftës në Gaza", krijuar për "The New York Times".

Në kategorinë "Jeta e përditshme-Tek", e emëruar në kujtim të rrëfyeses vizuale Marion Mertens, ish-anëtare e jurisë që vdiq në dhjetor 2024, çmimin e parë e mori Mahmoud Zaki Salem Issa për fotografinë e tij të fuqishme të krizës së urisë në Palestinë. Fotografja italiane Valentina Sinis fitoi kategorinë "Jeta e përditshme-Rrëfim" për serinë e saj të fotografive mbi historitë e jetës të grave afgane.

Gjithsej 58.000 dollarë u dhanë në 30 çmime, me fotografitë fituese që do të shfaqen në ekspozita ndërkombëtare dhe në albumin vjetor të "Istanbul Photo Awards".

Konkursi i këtij viti mbështetet nga Turkcell si sponsor komunikimi, Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA) si sponsor i ngjarjeve jashtë shtetit dhe Turkish Airlines si sponsor i linjës ajrore.

Më shumë informacion mbi fotografitë fituese dhe anëtarët e jurisë mund të gjenden në istanbulphotoawards.com

"Istanbul Photo Awards" është bërë një gur themeli i fotogazetarisë globale, duke festuar artin e rrëfimit vizual dhe duke hedhur dritë mbi çështjet kritike në mbarë botën.