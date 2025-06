LLëvizja palestineze e rezistencës Hamas të dielën mohoi se ka refuzuar propozimin e të dërguarit të ShBA-së Steve Witkoff për një armëpushim në Gaza, duke akuzuar Izraelin se po minon bisedimet për t'i dhënë fund luftës në enklavë.

"Javën e kaluar, arritëm një marrëveshje me Witkoffin mbi një propozim që ai e konsideroi të pranueshëm si bazë për negociata. Morëm një përgjigje nga pala tjetër që nuk pajtohej me asnjë nga pikat për të cilat ramë dakord dhe nuk plotësonte as kërkesat minimale të popullit tonë", tha në një deklaratë zyrtari i lartë i Hamasit Basem Naim.