Universiteti Ndërkombëtar Ballkanik (IBU) në Shkup organizoi sot panel diskutimi me temën "Sistemi bankar global dhe e ardhmja e bankave në Türkiye dhe Ballkan".

Në programin e mbajtur në kampusin e IBU-së, ku folës ishte Drejtori i Përgjithshëm i Halkbank, Osman Arslan, morën pjesë përfaqësues të institucioneve dhe organizatave turke në vend, anëtarë të bordit dhe stafit akademik të IBU-së, përfaqësues të Halkbank, studentë dhe mysafirë të tjerë.

Arslan, në një prononcim për gazetarët para programit, tha se në panel do të flasin për sistemin bankar dhe financiar në botë.

Arslan tha se do të bëjnë shpjegime mbi financat para të rinjve, duke marrë parasysh fazat nëpër të cilat ka kaluar sektori bankar turk, duke shtuar se "Ne synojmë të ndajmë përvojat tona me të rinjtë tanë dhe të hapim një vizion për ta".

"Halkbank operon me 45 filiale në Maqedoninë e Veriut"

Arslan më tej tha se kanë arritur një madhësi bilanci që tejkalon afërsisht 1,5 miliard euro në Maqedoninë e Veriut dhe kanë zgjeruar aktivitetet e tyre me 700 punonjës.

"Halkbank operon me 45 filiale në Maqedoninë e Veriut dhe është ndër katër bankat kryesore në sektorin bankar të Maqedonisë së Veriut. Kur shikojmë kreditë tregtare, është banka e dytë më e madhe. Jemi shumë të kënaqur me aktivitetet tona këtu, veçanërisht me mbështetjen e investimeve të bëra nga biznesmenët turq në Maqedoninë e Veriut, ndërsa punojmë intensivisht edhe me kompanitë lokale këtu", tha ai.

Rektori i IBU-së, prof. dr. Lütfi Sunar, deklaroi gjithashtu se Halkbank jep një kontribut të rëndësishëm në ekonominë e vendeve të rajonit, duke shtuar: "Ne gjithashtu përfitojmë nga shërbimet dhe mbështetja e tyre. Halkbank na mbështeti për të krijuar një bibliotekë të mirë universitare. Aktualisht, ajo është funksionale dhe studentët tanë po përfitojnë prej saj".