LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Fëmijë mes 13 palestinezëve të vrarë nga sulmet e fundit izraelite në Gaza
Ushtria izraelite goditi çadrat e civilëve të zhvendosur dhe një banesë, duke lënë të vrarë 13 persona dhe plagosur disa të tjerë, sipas burimeve mjeksore.
Fëmijë mes 13 palestinezëve të vrarë nga sulmet e fundit izraelite në Gaza
Fire rises from Gaza as a result of an Israeli strike. / Reuters
31 Korrik 2025

Të paktën 13 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës në orët e para të mëngjesit të së enjtes, thanë burime mjekësore për Anadolu.

Ushtria izraelite goditi një apartament banimi të një familjeje palestineze në pjesën veriore të qytetit të Gazës, duke vrarë tre persona dhe plagosur të tjerë. Sulmi gjithashtu shkaktoi një zjarr në vendngjarje.

Pesë persona humbën jetën kur ushtria izraelite bombardoi çadrat e palestinezëve të zhvendosur në Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Gazës.

Sulmet me dron izraelit vranë pesë civilë, katër prej tyre fëmijë, dhe plagosën mbi 15 të tjerë në zonën Al-Mawasi, në jug të qytetit Khan Younis.

recommended

Ushtria izraelite, duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka ndjekur një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60,000 palestinezë. Bombardimet e pandërprera kanë shkatërruar tërësisht enklavën dhe kanë çuar në mungesë të theksuar ushqimi.

Të hënën, organizatat izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut akuzuan Izraelin për gjenocid në Gaza, duke theksuar shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe shpërbërjen e qëllimshme të sistemit shëndetësor në territor.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us