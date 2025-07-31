Të paktën 13 persona janë vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës në orët e para të mëngjesit të së enjtes, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Ushtria izraelite goditi një apartament banimi të një familjeje palestineze në pjesën veriore të qytetit të Gazës, duke vrarë tre persona dhe plagosur të tjerë. Sulmi gjithashtu shkaktoi një zjarr në vendngjarje.
Pesë persona humbën jetën kur ushtria izraelite bombardoi çadrat e palestinezëve të zhvendosur në Deir al-Balah, në pjesën qendrore të Gazës.
Sulmet me dron izraelit vranë pesë civilë, katër prej tyre fëmijë, dhe plagosën mbi 15 të tjerë në zonën Al-Mawasi, në jug të qytetit Khan Younis.
Ushtria izraelite, duke refuzuar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka ndjekur një ofensivë brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë mbi 60,000 palestinezë. Bombardimet e pandërprera kanë shkatërruar tërësisht enklavën dhe kanë çuar në mungesë të theksuar ushqimi.
Të hënën, organizatat izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut akuzuan Izraelin për gjenocid në Gaza, duke theksuar shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe shpërbërjen e qëllimshme të sistemit shëndetësor në territor.