Napoli ka fituar titullin e Serie A për sezonin 2024/25, pasi mposhti Cagliarin 2-0 në javën e fundit. Skuadra e Antonio Contes grumbulloi 82 pikë, një më shumë se Interi, duke siguruar titullin e dytë në tre vite dhe të katërtin në histori.

Ky sukses shënon gjithashtu titullin e parë të Contes me Napolin, duke e bërë atë trajnerin që ka fituar Serie A me tre klube të ndryshme. Kontribut të madh dha edhe mbrojtësi shqiptar Amir Rrahmani, i cili ishte shtyllë në prapavijën e skuadrës gjatë gjithë sezonit.

Romelu Lukaku dhe Scott McTominay shkëlqyen me gola dhe asiste, ndërsa Napoli ia doli edhe pa Khvicha Kvaratskhelian në pjesën e dytë të sezonit. Klubi napolitan u bë gjithashtu skuadra me më pak gola të shënuar që fiton titullin në epokën me 20 ekipe në Serie A.