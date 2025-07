Mbi 100 deputetë kërkojnë që qeveria të njohë Palestinën si shtet.

Në një shenjë tjetër presioni ndaj kryeministrit, rreth 125 ligjvënës nënshkruan të premten një letër ndërpartiake duke i bërë thirrje Starmer të njohë shtetësinë palestineze.

E lançuar nga Sarah Champion, deputete e Partisë Laburiste dhe kryetare e Komitetit të Zhvillimit Ndërkombëtar, letra tha se njohja britanike e Palestinës do të ishte "veçanërisht e fuqishme" duke pasur parasysh rolin e saj si autore e Deklaratës Balfour - dokumenti i vitit 1917 në të cilin shumë thonë se kriza aktuale është e rrënjosur - dhe ish-Pushteti i Mandatorit në Palestinë.

Në të shtohej: "Që nga viti 1980, ne kemi mbështetur një zgjidhje me dy shtete. Një njohje e tillë do t'i jepte këtij qëndrimi substancë, si dhe do të përmbushte një përgjegjësi historike që kemi ndaj njerëzve nën atë Mandat."