Ministri i Jashtëm i Spanjës, Jose Manuel Albares, të hënën i kërkoi bashkësisë ndërkombëtare të ndërmarrë "hapa konkretë" drejt përfundimit të konfliktit dekadash të gjatë në Palestinë, duke kërkuar një afat kohor përfundimtar për anëtarësimin e Palestinës në OKB dhe mbrojtje më të fortë të zgjidhjes me dy shtete.

Në një artikull të botuar në El Pais, Albares e përshkroi Palestinën si "një plagë të hapur dhe të dhimbshme për njerëzimin", duke përmendur mbi 58.000 vdekje palestineze, zhvendosje masive në Gaza dhe humbje të vazhdueshme izraelite dhe marrje pengjesh nga Hamasi.

"Është e pamundur të shohësh anën tjetër; është e pamundur të fshihesh pas një heshtjeje që gjithmonë dëmton viktimat", shkroi ai, përpara Konferencës Ndërkombëtare të Nivelit të Lartë për Zgjidhjen Paqësore të Çështjes së Palestinës dhe Zbatimin e Zgjidhjes me Dy Shtete në Nju Jork.

Albares tha se Spanja do të propozonte një afat njëvjeçar që Palestina të bëhej anëtare e plotë e OKB-së, me konferencën që do të mbetej në seancë të përhershme ndërkohë. Ai këmbënguli që negociatat duhet të kenë një objektiv të qartë, të cilin e shpjegoi si "krijimi i Shtetit të Palestinës me parametrat e rezolutave të OKB-së dhe negociatat midis palëve".

Spanja e njohu shtetin palestinez në maj 2024, një veprim që ministri i jashtëm tha se nuk ishte "kundër askujt, por në favor të drejtësisë dhe ligjit". Ai u bëri thirrje vendeve të tjera ta ndjekin shembullin dhe ta lidhin njohjen me kuadrin e konferencës ndërkombëtare.

Madridi ka ndërmarrë disa hapa, duke përfshirë trefishimin e ndihmës humanitare për Gazën, mbështetjen e autoritetit palestinez, sanksionimin e kolonëve të dhunshëm dhe pezullimin e shitjeve të armëve për Izraelin.

"Mbi të gjitha, ne kërkojmë çdo ditë një armëpushim të menjëhershëm, ndihmë humanitare masive, lirimin e pengjeve dhe rindërtimin e Gazës", tha ai.

"Është koha për ta përmbushur premtimin që i dha kuptim Kombeve të Bashkuara... Është koha për të shëruar plagën e Palestinës dhe për të sjellë drejtësi dhe paqe në rajon", përfundoi Albares.