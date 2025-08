Në lidhje me krizën humanitare në Gaza, Byrne e përshkroi situatën si katastrofike dhe kërkoi ndihmë urgjente humanitare. Ai përmendi se Irlanda, së bashku me Spanjën dhe Norvegjinë, ka njohur Palestinën më shumë se një vit më parë dhe nënvizoi nevojën për veprime urgjente nga BE-ja.

Murtezani tha se situata në Gaza është alarmante dhe se Maqedonia e Veriut, duke qenë plotësisht e përafruar me politikën e përbashkët të sigurisë dhe atë tjashtme të BE-së, do të ndjekë këtë rrugë në solidaritet me bashkësinë evropiane.