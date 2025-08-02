RAJONI
1 minuta leximi
Lirimi i hapësirave publike, Rama: Vendosim kufirin që garanton lirinë e hapësirës
Aksioni, që nisi në muajin korrik, do të vazhdojë të jetë në fokus të angazhimit të pushtetit vendor dhe qendror në mbrojtje të komuniteteve, njoftuan autoritetet shqiptare.
Lirimi i hapësirave publike, Rama: Vendosim kufirin që garanton lirinë e hapësirës
Lirimi i hapësirave publike, Rama: Vendosim kufirin që garanton lirinë e hapësirës / ATA
2 Gusht 2025

Në të gjithë Shqipërinë po vijon aksioni për lirimin e hapësirave publike nga strukturat e paligjshme që kanë zaptuar trotuaret dhe ambientet e dedikuara për komunitetin dhe qytetarët.

Kryeministri i vendit Edi Rama ndau sot pamje nga ky aksion, ku përveç çmontimit të strukturave metalike po kryhet edhe shembja e platformave të betonit mbi trotuare.

“Sigurisht jo vetëm ngrehinat e hekurit, po edhe platformat e turlillojshme nën to, do të zhbëhen hap pas hapi, përditë e me durim, derisa të vendoset kudo kufiri që garanton lirinë e hapësirës komunitare dhe përcakton deri ku mund të shtrihen tavolinat, karriget e çadrat e njësive tregtare”, u shpreh Rama.

recommended

Lirimi i hapësirave publike shihet si një hap i domosdoshëm për rritjen e shërbimit, funksionalitetit të çdo biznesi dhe sipërmarrjeje në përputhje me standardet kombëtare të mikpritjes dhe shërbimit jo vetëm në zonat turistike, por në çdo cep të Shqipërisë.

Aksioni, që nisi në muajin korrik, do të vazhdojë të jetë në fokus të angazhimit të pushtetit vendor dhe qendror në mbrojtje të komuniteteve, njoftuan autoritetet shqiptare.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us