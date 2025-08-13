Në Republikën e Maqedonisë së Veriut po bëhen 24 vite nga nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, me të cilën iu dha fund konfliktit të armatosur në vend.
Në Kushtetutën e vendit pas shpalljes së pavarësisë nga ish-Jugosllavia në vitin 1991, ishin sjellë disa kufizime për të drejtat e grupeve të tjera etnike në vend, veçanërisht për shqiptarët.
Shqiptarët të cilët kërkonin të drejtën e arsimit të lartë në gjuhën e tyre amtare, në vitin 1994 themeluan universitetin e tyre. Ky hap nuk u mbështet nga qeveria e asokohshme dhe universiteti i themeluar u rrënua nga policia. Në përplasjen e ndodhur humbi jetën një person, ndërsa u plagosën shumë të tjerë.
Shqiptarët të cilët gjithashtu kërkonin përdorimin e flamurit kombëtar në vend, në vitin 1997 i vendosën flamujt në komunat e Gostivarit dhe Tetovës, veprim ky i cili u cilësua si i paligjshëm dhe kështu flamujt u hoqën. Pas ndërhyrjes së policisë, humbën jetën disa persona dhe u arrestuan shumë të tjerë.
Rruga që çoi në Marrëveshjen e Ohrit
Konflikti i armatosur filloi pasi më 22 janar një grup i armatosur sulmoi stacionin policor në fshatin Tearcë të Tetovës, ku në sulm humbi jetën një polic ndërsa tre të tjerë u plagosën. Përgjegjësinë mbi sulmin e mori Ushtria Çlirimtare Kombëtare (UÇK).
Përleshjet vazhduan edhe në qytete të tjera të vendit me shkallë të ndryshme intensiteti gjatë muajve të pranverës.
Një marrëveshje e përgjithshme armëpushimi u arrit më 5 korrik, e ndërmjetësuar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (OSBE) dhe NATO, ndërkohë të dyja palët e shkelën marrëveshjen shumë herë.
Në ngjarjet mes 22 janar-12 nëntor 2001 humbën jetën qindra persona nga të dyja palët, ndërsa dhjetëra mijëra të tjerë u zhvendosën.
Përleshjet kanë ndodhur në pjesën veriore dhe veriperëndimore të vendit si dhe në afërsi të kryeqytetit Shkup. Incidente të dhunshme ndodhën në qytete të ndryshme të vendit.
Marrëveshja Kornizë e Ohrit
Negociatat për arritjen e marrëveshjes në Ohër, përfunduan me përafrimin e dokumentit, ndërsa i njëjti u nënshkrua më 13 gusht të vitit 2001. Marrëveshja Kornizë, e njohur si Marrëveshja e Ohrit, u nënshkrua nga partitë më të mëdha politike në vend dhe përfaqësuesve të posaçëm të Bashkimit Evropian (BE) dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës (SHBA).
Marrëveshja i dha fund konfliktit ndërsa hodhi bazat për rritjen e të drejtave të shqiptarëve në vend.
Në marrëveshje, përveç zyrtarizimit të gjuhës shqipe, janë përfshirë edhe zhvillimi i pushtetit vendor, mos diskriminimi, përfaqësimi i drejtë, zbatimi i procedurave të veçanta të Kuvendit për çështje si gjuha, kultura, arsimi dhe simbolet.
Me "Ligjin për përdorimin e gjuhëve" të miratuar nga Kuvendi i Maqedonisë së Veriut më 11 janar 2018, i cili parasheh që gjuha shqipe të jetë gjuhë zyrtare krahas maqedonishtes, u bë gjuha e dytë zyrtare në vend më 15 janar 2019.
Gjithashtu u vendos që një gjuhë e cila flitet nga më shumë se 20 për qind e popullsisë në cilindo qytet të vendit, përveç maqedonishtes, të jetë gjuhë zyrtare.
Në kontekstin e zbatimit të marrëveshjes, vlen të përmendet se në vitin 2004 u formua edhe Sekretariati për Zbatimin e Marrëveshjes Kornizë të Ohrit, që funksionoi në kuadër të Qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Sekretariati më pas u shndërrua në Ministri për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Bashkësive.
Me ndryshimet e bëra vitin e kaluar, Ministria u riemërua në Ministrinë e Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive.
Turqit në Marrëveshjen e Ohrit
Turqit, të cilët përbëjnë rreth katër për qind të popullsisë së vendit, thonë se "nuk u janë dhënë të drejta të mjaftueshme" edhe përkundër asaj që kaluan 23 vite nga marrëveshja.
Turqit në Maqedoninë e Veriut, të cilët e konsiderojnë veten si shtetformues, dëshirojnë të jenë më të përfaqësuar në organet shtetërore, veçanërisht në administratën lokale.
Turqit, si "bashkësia e tretë për nga numri në Maqedoninë e Veriut" theksojnë se Marrëveshja e Ohrit duhet të rishikohet dhe se në të duhet të përfshihen edhe turqit.
Struktura demografike e Maqedonisë së Veriut
Sipas regjistrimit të popullsisë, amvisërisë dhe banesave të kryer në shtator të vitit 2021 në Maqedoninë e Veriut, u njoftua se popullsia e vendit ishte 1 milion e 836 mijë e 713 banorë.
Shifrat zyrtare treguan se maqedonasit përbëjnë 58,44 për qind të popullsisë, shqiptarët 24,3 për qind, turqit 3,86 për qind, romët 2,53 për qind, serbët 1,3 për qind, boshnjakët 0,87 për qind dhe vllehët 0,47 për qind.
Në kategorinë tjetër, e cila përfshin elementë të ndryshëm etnikë, popullsia u regjistrua si 1,03 për qind, si dhe ata, të dhënat e të cilëve u morën nga burime administrative në regjistrim, u regjistruan si 7,2 për qind.
Regjistrimi i mëparshëm i popullsisë në vend u krye në vitin 2002.