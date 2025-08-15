RAJONI
Flakë masive në Jazhincë, mbyllet rruga drejt vendkalimit kufitar me Kosovën
Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin zonën e Jazhincës dhe të lirojnë rrugët për mjetet e shërbimeve të emergjencës, deri në një njoftim të ri.
15 Gusht 2025

Një zjarr i madh ka shpërthyer sot në zonën e Jazhincës, duke detyruar autoritetet të mbyllin përkohësisht rrugën drejt vendkalimit kufitar me Kosovën.

Qendra për Menaxhimin e Krizave njoftoi se në terren janë angazhuar të gjitha ekipet zjarrfikëse nga Tetova, si dhe dy automjete të specializuara të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim për ndalimin e përhapjes së flakëve.

Kreu i drejtorisë, Muhamed Ali, së bashku me komandantin e Brigadës, ndodhen në vendngjarje dhe po koordinojnë operacionet.

Për të përforcuar ndërhyrjen, drejt zonës janë nisur edhe avioni “Air Tractor” i drejtorisë dhe një helikopter i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Prioritet mbetet mbrojtja e pronave të banorëve dhe shmangia e rrezikut për jetën e tyre.

Autoritetet u bëjnë thirrje qytetarëve të shmangin zonën e Jazhincës dhe të lirojnë rrugët për mjetet e shërbimeve të emergjencës, deri në një njoftim të ri.

