Pasi u gjetën eshtrat e katër ushtarëve turq të vrarë gjatë Luftës Koreane të viteve 1950-1953, eshtrat e tyre janë kthyer në vend, njoftoi ambasadori i Türkiyes në Korenë e Jugut.
Murat Tamer tha se sipas një marrëveshjeje të vitit 2011 midis ShBA-së dhe Koresë së Veriut, gërmimet në rajonin Kunuri - ku ndodhën viktimat më të rënda turke gjatë luftës - kishin zbuluar shumë eshtra dhe mbetje lufte.
Ky rajon në Korenë e Veriut ishte vendi i disa prej betejave më të ashpra.
Türkiye kontribuoi me numrin e katërt më të madh të trupave në Luftën Koreane, me katër brigada dhe një total prej 21.212 ushtarësh.
Midis 16 vendeve pjesëmarrëse, Türkiye pati gjithashtu numrin e tretë më të madh të viktimave, me rreth 900 ushtarë të rënë ose të zhdukur në betejë.
Varrezat Memoriale të OKB-së në Busan, Kore e Jugut, janë shtëpia e eshtrave të 462 ushtarëve turq që ranë në betejë.
Tamer tha se katër mbetjet e zbuluara rishtazi u dërguan në një qendër kërkimore në shtetin amerikan të Hawaiit për ekzaminim dhe rimontim, ku u krye testimi gjenetik.
Tamer theksoi se, për të marrë rezultate të sakta, u kryen analiza të hollësishme mbi fragmente pëlhure të bashkangjitura në kocka për të përcaktuar se cilës ushtri mund t'i përkisnin ushtarët, veçanërisht ata që luftuan nën Komandën e OKB-së në atë kohë.