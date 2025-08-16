RAJONI
ShBA-ja furnizon Forcat e Sigurisë së Kosovës me 50 autoblinda
Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se ky furnizim i autoblindave nga ShBA-ja për FSK-në është dëshmi e partneritetit të Kosovës me ShBA-në dhe hap i rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës.
16 Gusht 2025

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) ka pranuar 50 autoblinda nga SHBA-ja, ka bërë të ditur ambasada e ShBA-së në Kosovë.

Ambasada e ShBA-së në Kosovë njoftoi se FSK-ja do t’i përdorë autoblindat në kapacitet të plotë operacional.

“Kosova duke përdorur burimet e saj mbrojtëse, do t’i fusë këto autoblinda në kapacitet të plotë veprues, duke shënuar një hap tjetër në angazhimin tonë të përbashkët për forcimin e kapacitetit mbrojtës të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe forcimin e sigurisë së dy vendeve tona”, ka shkruar në njoftim Ambasada.

Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se ky furnizim i autoblindave të prokuruara në ShBA për FSK-në është dëshmi e partneritetit të Kosovës me ShBA-në dhe hap i rëndësishëm në fuqizimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës.

“Ushtria jonë do të vazhdojë të zhvillohet krahë për krahë me partnerin tonë strategjik, si në aspektin e trajnimeve, ashtu edhe në atë të shkollimit dhe doktrinës e cila është e bazuar në atë të ushtrisë së ShBA-së”, tha ai.

Kurti në ceremoninë e pranim-dorëzimit të këtyre autblindave në kazermën e FSK-së “Adem Jashari” në Prishtinë, mori pjesë bashkë me ministrin e Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, komandantin e FSK-së, Gjenerallejtënant Bashkim Jashari dhe atasheun e Ushtrisë në ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Nënkolonel Jonathan Shaw.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
