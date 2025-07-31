RAJONI
Kosovë, mbahet edicioni i pestë i Festivalit Ndërkombëtar të Operas
Festivali, i cili organizohet nga tenori shqiptar i njohur ndërkombëtarisht, Ramë Lahaj, ka mbledhur në Prishtinë yje ndërkombëtare të operas të cilët janë të ftuar special në këtë edicion.
31 Korrik 2025

Në kryeqytetin e Kosovës, Prishtinë, po mbahet edicioni i pestë i Festivalit Ndërkombëtar të Operas.

Festivali, i cili organizohet nga tenori shqiptar i njohur ndërkombëtarisht, Ramë Lahaj, ka mbledhur në Prishtinë yje ndërkombëtare të operas të cilët janë të ftuar special në këtë edicion.

Natën e 30 korrikut, para objektit të Bibliotekës Kombëtare në Prishtinë performoi një nga yjet botërore të lirikës, mezzosopranoja gjeorgjiane me famë ndërkombëtare, Anita Rachvelishvili, e cila mblodhi një numër të madh qytetarësh të moshave të ndryshme të cilët admirojnë këtë lloj interpretimi artistik.

Në këtë festival po merr pjesë edhe Ramón Vargas, një nga tenorët më të mëdhenj të operës botërore.

Festivali mbyllet më 2 gusht, me një gala mbrëmje nga “Ramë Lahaj & Friends” si dhe Roberto Rizzi Bringoli, në sheshin “Skënderbeu” në kryeqytet.

Tenori shqiptar Ramë Lahaj dhe disa prej yjeve ndërkombëtare të operës u pritën gjatë ditës në një takim edhe nga presidentja e vendit, Vjosa Osmani, e cila vlerësoi lart angazhimin Lahajt në promovimin e artit dhe të kulturës së Kosovës në skenat botërore.

