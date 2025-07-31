Ministri i Jashtëm i Gjermanisë deklaroi të enjten se procesi i njohjes së shtetit palestinez "duhet të fillojë tani," në një deklaratë për shtyp para vizitës së tij në Izrael dhe territoret palestineze.
"Për Gjermaninë, njohja e një shteti palestinez ka shumë të ngjarë të jetë fundi i procesit. Por, një proces i tillë duhet të fillojë tani. Gjermania nuk do të heqë dorë nga ky qëllim", u shpreh Johann Wadephul në deklaratën e Ministrisë së Jashtme.
Ai gjithashtu paralajmëroi se “Gjermania do të detyrohet të reagojë ndaj hapave të njëanshëm”, duke lënë të kuptohet se procesi mund të përshpejtohet në varësi të rrethanave.
Wadephul theksoi se një zgjidhje e negociuar me dy shtete mbetet "e vetmja mënyrë" për të arritur një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit, që do t’u mundësojë njerëzve nga të dyja palët të jetojnë në paqe, siguri dhe dinjitet.
"Përballë kërcënimeve të hapura për aneksim nga pjesë të qeverisë izraelite, një numër gjithnjë në rritje shtetesh, përfshirë edhe vende evropiane, janë të gatshme të njohin një shtet palestinez edhe pa negociata paraprake. Rajoni dhe procesi i paqes në Lindjen e Mesme ndodhen në një udhëkryq", shtoi ministri gjerman.
Ai rikonfirmoi se Gjermania, me "përgjegjësinë e saj të veçantë ndaj Izraelit", nuk mund të mbetet "e paprekur."
"Njëkohësisht, Izraeli duhet të ofrojë menjëherë lehtësim gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm për situatën katastrofike në Gaza. Gjermania mbetet e gatshme të ofrojë gjithë mbështetjen e saj për të lehtësuar vuajtjet", theksoi Wadephul.
Ai gjithashtu siguroi se Gjermania do të marrë pjesë në hedhjen ajrore të ndihmave në ditët në vijim dhe po punon për rindërtimin e një rruge humanitare tokësore.
"Vetëm nëpërmjet tokës mund të arrijnë ndihmat e mjaftueshme te njerëzit. Prandaj, i bëj thirrje urgjente qeverisë izraelite të lejojë OKB-në dhe organizatat ndërkombëtare të ndihmës që të kenë qasje të sigurt dhe, mbi të gjitha, shpërndarje të sigurt dhe efektive", u shpreh ai.