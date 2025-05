Türkiye është bërë vendi i tretë në botë me numrin më të lartë të plazheve me Flamur Blu në vitin 2025, duke plotësuar standardet mjedisore përgjatë vijës së saj bregdetare, ka thënë ministri i turizmit i vendit.

Një plazh me Flamur Blu nënkupton se ka marrë një çmim ndërkombëtar që njeh cilësinë mjedisore dhe sigurinë.

“Një total prej 577 plazhesh, 29 marina, 18 anije turistike dhe 8 jahta individuale… Edhe këtë vit, Antalia jonë udhëheq këtë sukses me 233 plazhe,” tha ministri i Turizmit dhe i Kulturës, Mehmet Nuri Ersoy, në llogarinë e tij në rrjetin social X.

Ministri turk gjithashtu theksoi suksesin e arritur përmes kontributit të përbashkët të Fondacionit për Edukim Mjedisor në Türkiye (TÜRÇEV), të gjithë aktorëve të përfshirë dhe qytetarëve të ndërgjegjshëm për mjedisin.

Sipas të dhënave të ministrisë, provinca bregdetare e Egjeut, Muğla, renditet pas Antalisë me 110 plazhe, e ndjekur nga Izmiri me 64.

Provinca të tjera që kontribuojnë ndjeshëm në total janë Balıkesiri me 48, Aydini me 39, si dhe Samsuni, Mersini dhe Çanakkalaja, secila me mbi një duzinë plazhesh me Flamur Blu.

Jahtet miliardere ankorohen në brigje

Në kategorinë e marinave, Muğla udhëheq me 10 marina me Flamur Blu, e ndjekur nga Antalia me gjashtë dhe Izmiri me pesë.

Antalia gjithashtu mban vendin e parë për anijet turistike, me 13 mjete që mbajnë Flamurin Blu.

Kohët e fundit, jahti “Flying Fox” i themeluesit dhe ish-drejtorit ekzekutiv të Amazonit, Jeff Bezos, është ankoruar pranë brigjeve të Muğlës.

Vitin e kaluar, në brigjet e Muğlës u ankoruan jahti “Blue” me vlerë rreth 670 milionë dollarë, në pronësi të Sheikh Mansour të Manchester Cityt, si dhe jahti ultra-luksoz “Mar” në pronësi të themeluesit të Microsoftit, Bill Gates.

Sipas statistikave, mbi 52,2 milionë turistë kanë vizituar Türkiyen në vitin 2024, duke tejkaluar si rekordin e vitit të kaluar ashtu edhe objektivin e shpallur.