Lojtari me përvojë, i cili fitoi titullin i pamposhtur në sezonin 2023-2024 me Bayer Leverkusenin, luajti 225 herë për Arsenalin në Premier Ligë përpara se të bashkohej me klubin gjerman.

Granit Xhaka ka mbajtur rolin e kapitenit në kombëtaren e Zvicrës për të cilën ka shënuar 14 gola në 137 paraqitje dhe është futbollisti që ka luajtur më shumë ndeshje.