LUFTA NË GAZA
2 minuta leximi
Banorët e Gazës rrezikojnë jetën për qasje në ndihmë të kufizuar nën bllokadën izraelite
Sot, tetë persona u vranë dhe mbi 28 të tjerë u plagosën në zjarrin e ushtrisë izraelite që shënjestroi civilët që prisnin për shpërndarjen e ndihmës në Gazën qendrore.
Banorët e Gazës rrezikojnë jetën për qasje në ndihmë të kufizuar nën bllokadën izraelite
Banorët e Gazës rrezikojnë jetën për qasje në ndihmë të kufizuar nën bllokadën izraelite / AA
30 Korrik 2025

Mes sulmeve të pamëshirshme izraelite dhe një bllokade të vazhdueshme, palestinezët në Rripin e Gazës detyrohen të ecin me kilometra duke rrezikuar jetën e tyre për qasje në ndihmë të kufizuar humanitare.

Dhjetëra palestinezë u tubuan në një pikë shpërndarjeje ndihmash në Gazën qendrore për të marrë thasë me miell dhe pako ushqimore të dërguara nëpërmjet Korridorit Netzarim.

Sot, tetë persona u vranë dhe mbi 28 të tjerë u plagosën në zjarrin e ushtrisë izraelite që shënjestroi civilët që prisnin për shpërndarjen e ndihmës në Gazën qendrore.

Burime mjekësore për Anadolu thanë se ushtria izraelite gjithashtu hapi zjarr ndaj nevojtarëve të ndihmës në një pikë shpërndarjeje ndihmash pranë Korridorit Netzarim, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur tetë të tjerë.

Të rekomanduara

Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gazë për 18 vjet, ndërsa që nga 2 marsi i ka mbyllur të gjitha kalimet kufitare, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet tashmë të tmerrshme në enklavë.

Zyrtarët palestinezë thonë se nevojiten të paktën 500 kamionë ndihmash në ditë për t'i përmbushur nevojat e popullsisë prej 2,4 milionë banorësh të territorit.

Ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë të paktën 60 mijë palestinezë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë ushqimi.

Të hënën, grupet izraelite të të drejtave B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut-Izrael akuzuan Izraelin për kryerjen e gjenocidit në Gaza, duke përmendur shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe çmontimin e qëllimshëm të sistemit të kujdesit shëndetësor të territorit.

BURIMI:AA
Eksploro
Një tjetër foshnjë palestineze vdes nga kequshqyerja e rëndë në Gaza për shkak të rrethimit izraelit
Bullgari, vazhdojnë përpjekjet për shuarjen e zjarreve në jug të vendit
Liga e Konferencës: Egnatia dhe Dinamo luajnë sot në Slloveni dhe Kroacia
Shqipëria përforcon partneritetin me qeverinë e Netanyahut në sigurinë kibernetike
Raport: Kanada, pas 7 tetorit 2023 ka rritje prej 1.800 për qind të krimeve islamofobe
Spanja heq dorë nga planet për të blerë avionë F-35 nga ShBA-ja
Tarifat e Trumpit hyjnë në fuqi, preken edhe vendet e Ballkanit Perëndimor
Sllovenia ndalon importet nga kolonitë izraelite të paligjshme
ShBA-ja dhe Serbia diskutojnë për uljen e tensioneve në Ballkanin Perëndimor
Ardon Jashari nënshkruan për Milanin: Ishte ëndrra ime
Gashi: Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut do të shpallen më 8 ose 9 gusht
Mira Murati refuzoi 1 miliard dollarë nga Meta
Kurti priti në takim emisarin e BE-së për Dialogun Kosovë-Serbi, Peter Sorensen
Dy ministra të Ganës humbin jetën në një aksident me helikopter
Trump vendos tarifë shtesë 25 për qind ndaj Indisë për blerjen e naftës ruse
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us