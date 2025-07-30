Mes sulmeve të pamëshirshme izraelite dhe një bllokade të vazhdueshme, palestinezët në Rripin e Gazës detyrohen të ecin me kilometra duke rrezikuar jetën e tyre për qasje në ndihmë të kufizuar humanitare.
Dhjetëra palestinezë u tubuan në një pikë shpërndarjeje ndihmash në Gazën qendrore për të marrë thasë me miell dhe pako ushqimore të dërguara nëpërmjet Korridorit Netzarim.
Sot, tetë persona u vranë dhe mbi 28 të tjerë u plagosën në zjarrin e ushtrisë izraelite që shënjestroi civilët që prisnin për shpërndarjen e ndihmës në Gazën qendrore.
Burime mjekësore për Anadolu thanë se ushtria izraelite gjithashtu hapi zjarr ndaj nevojtarëve të ndihmës në një pikë shpërndarjeje ndihmash pranë Korridorit Netzarim, duke vrarë pesë persona dhe duke plagosur tetë të tjerë.
Izraeli ka mbajtur një bllokadë në Gazë për 18 vjet, ndërsa që nga 2 marsi i ka mbyllur të gjitha kalimet kufitare, duke bllokuar hyrjen e ndihmës humanitare dhe duke përkeqësuar kushtet tashmë të tmerrshme në enklavë.
Zyrtarët palestinezë thonë se nevojiten të paktën 500 kamionë ndihmash në ditë për t'i përmbushur nevojat e popullsisë prej 2,4 milionë banorësh të territorit.
Ushtria izraelite vazhdon me ofensivën brutale në Gaza që nga 7 tetori 2023, duke vrarë të paktën 60 mijë palestinezë. Bombardimet e pamëshirshme kanë shkatërruar enklavën dhe kanë çuar në mungesë ushqimi.
Të hënën, grupet izraelite të të drejtave B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut-Izrael akuzuan Izraelin për kryerjen e gjenocidit në Gaza, duke përmendur shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe çmontimin e qëllimshëm të sistemit të kujdesit shëndetësor të territorit.