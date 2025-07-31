Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 15 vjet burgim për krime lufte të akuzuarin Millosh Peskoviq.
Vendimi përfundimtar i gjykatës u dha në seancën e cila u mbajt në Pallatin e Drejtësisë, ku morën pjesë familjarë të viktimave por edhe familjarë të të dyshuarit.
Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale e ngritur më 7 qershor 2024, Millosh Pleskoviq gjatë vitit 1998-99 në Prizren, në bashkëkryerje me persona të tjerë, ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare kundër civilëve, duke kryer vrasjen e viktimave.
Nëna e dy prej viktimave të këtij rasti, Binak dhe Reshat Dacit, e cila mori pjesë në seancë, tha pas seancës se Millosh Pleskoviq i ka vrarë dy djemtë nga 29 vjet secili.
"15 vjet nuk janë asgjë, janë shumë pak, ai duhet të dënohet përjetë", ka thënë nëna e viktimave nga Prizreni.
Avokati i palës së dëmtuar, Gent Gjini ka thënë se nga provat shihet se Pleskoviqi ka qenë pjesëtar i Beretave të Kuqe (Njësia për Operacione Speciale e Serbisë), andaj dënimi ndaj tij duhet të jetë maksimal.
Sipas Gjinit, dënimi prej 15 vjetësh është diskriminues për të gjitha familjet e viktimave të luftës.