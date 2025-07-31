RAJONI
1 minuta leximi
I akuzuar për krime lufte, Gjykata e Prishtinës dënon me 15 vjet burg Millosh Pleskoviqin
"15 vjet nuk janë asgjë, janë shumë pak, ai duhet të dënohet përjetë", ka thënë nëna e viktimave nga Prizreni.
I akuzuar për krime lufte, Gjykata e Prishtinës dënon me 15 vjet burg Millosh Pleskoviqin
I akuzuar për krime lufte, Gjykata e Prishtinës dënon me 15 vjet burg Millosh Pleskoviqin / AA
31 Korrik 2025

Gjykata Themelore në Prishtinë e ka dënuar me 15 vjet burgim për krime lufte të akuzuarin Millosh Peskoviq. 

Vendimi përfundimtar i gjykatës u dha në seancën e cila u mbajt në Pallatin e Drejtësisë, ku morën pjesë familjarë të viktimave por edhe familjarë të të dyshuarit.

Sipas aktakuzës së Prokurorisë Speciale e ngritur më 7 qershor 2024, Millosh Pleskoviq gjatë vitit 1998-99 në Prizren, në bashkëkryerje me persona të tjerë, ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare kundër civilëve, duke kryer vrasjen e viktimave.

Nëna e dy prej viktimave të këtij rasti, Binak dhe Reshat Dacit, e cila mori pjesë në seancë, tha pas seancës se Millosh Pleskoviq i ka vrarë dy djemtë nga 29 vjet secili.

recommended

"15 vjet nuk janë asgjë, janë shumë pak, ai duhet të dënohet përjetë", ka thënë nëna e viktimave nga Prizreni.

Avokati i palës së dëmtuar, Gent Gjini ka thënë se nga provat shihet se Pleskoviqi ka qenë pjesëtar i Beretave të Kuqe (Njësia për Operacione Speciale e Serbisë), andaj dënimi ndaj tij duhet të jetë maksimal.

Sipas Gjinit, dënimi prej 15 vjetësh është diskriminues për të gjitha familjet e viktimave të luftës.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us