LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Senatori amerikan Schatz dënon krizën në Gaza si "tragjedi morale" dhe "turp strategjik"
"Nuk ka asnjë justifikim për këtë vuajtje të tmerrshme. Ajo nuk po e bën Izraelin, izraelitët apo hebrenjtë më të sigurt," tha Brian Schatz.
Senatori amerikan Schatz dënon krizën në Gaza si "tragjedi morale" dhe "turp strategjik"
Senatori amerikan Schatz dënon krizën në Gaza si "tragjedi morale" dhe "turp strategjik" / AA
30 Korrik 2025

Senatori amerikan Brian Schatz dënoi të mërkurën krizën në përkeqësim humanitare në Rripin e Gazës, duke e quajtur atë një "tragjedi morale" dhe një "turp strategjik".

"Uria masive dhe vdekjet që po përhapen në Gaza janë një tragjedi morale dhe një turp strategjik," tha Schatz në Senatin amerikan.

Duke dënuar urinë në shkallë të gjerë dhe vdekjet e civilëve që po ndodhin nën fushatën ushtarake të Izraelit, Schatz theksoi se "ajo që po ndodh sot është krejtësisht ndryshe."

"Nuk ka asnjë justifikim për këtë vuajtje të tmerrshme. Ajo nuk po e bën Izraelin, izraelitët apo hebrenjtë më të sigurt, dhe nuk po ndihmon në kthimin e 50 pengjeve të mbetura," tha ai.

recommended

Schatz theksoi se edhe pse lufta filloi si përgjigje ndaj sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023, vazhdimi i saj ka ngritur shqetësime për shkallën e përdorimit të forcës dhe ndikimin humanitar që pason.

"Fakti që kjo katastrofë ishte e parandalueshme është pikërisht ajo që e bën kaq të pafalshme," tha ai.

Duke iu referuar Fondacionit Humanitar për Gazën (GHF), i cili mbështetet nga ShBA-ja, Schatz tha se ai "ka dështuar."

BURIMI:AA
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us