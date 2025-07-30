Senatori amerikan Brian Schatz dënoi të mërkurën krizën në përkeqësim humanitare në Rripin e Gazës, duke e quajtur atë një "tragjedi morale" dhe një "turp strategjik".
"Uria masive dhe vdekjet që po përhapen në Gaza janë një tragjedi morale dhe një turp strategjik," tha Schatz në Senatin amerikan.
Duke dënuar urinë në shkallë të gjerë dhe vdekjet e civilëve që po ndodhin nën fushatën ushtarake të Izraelit, Schatz theksoi se "ajo që po ndodh sot është krejtësisht ndryshe."
"Nuk ka asnjë justifikim për këtë vuajtje të tmerrshme. Ajo nuk po e bën Izraelin, izraelitët apo hebrenjtë më të sigurt, dhe nuk po ndihmon në kthimin e 50 pengjeve të mbetura," tha ai.
Schatz theksoi se edhe pse lufta filloi si përgjigje ndaj sulmeve të Hamasit më 7 tetor 2023, vazhdimi i saj ka ngritur shqetësime për shkallën e përdorimit të forcës dhe ndikimin humanitar që pason.
"Fakti që kjo katastrofë ishte e parandalueshme është pikërisht ajo që e bën kaq të pafalshme," tha ai.
Duke iu referuar Fondacionit Humanitar për Gazën (GHF), i cili mbështetet nga ShBA-ja, Schatz tha se ai "ka dështuar."