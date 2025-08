Por, edhe ekzekutimi i pjesshëm i saj e çoi enklavën në rrezikun e urisë që në tetor 2024, me zyrtarë të lartë të OKB-së që e përshkruan situatën në Gazën veriore si "apokaliptike" sepse të gjithë atje ishin "në rrezik të menjëhershëm të vdisnin nga sëmundjet, uria dhe dhuna".

Paralele të errëta

Në një letër me fjalë të ashpra, Sekretari i Shtetit i ShBA-së, Antony Blinken, i dha Izraelit një ultimatum prej 30 ditësh për të siguruar që më shumë kamionë me ndihma të arrinin në Gaza çdo ditë. Izraeli e humbi afatin e ShBA-së në fillim të nëntorit, sipas OKB-së. Megjithatë, administrata (e atëhershme) Biden nuk bëri asgjë, ndërsa Blinken bëri sikur nuk e shihte më.

Një studim gjithëpërfshirës mbi disponueshmërinë e ushqimit në Gaza tregon se midis tetorit 2023 dhe prillit 2024, kamionët me ushqim që hynin në Gaza mbetën nën nivelet e para luftës. Por, sa serioze ishte situata në Gaza në krahasim me precedentët e saj?

Në veprën e tij klasike “Sundimi i Boshtit në Evropën e Pushtuar” (1944), Raphael Lemkin, studiuesi pionier i mizorive masive dhe babai i Konventës së Gjenocidit, paralajmëroi se “popullsia hebraike në vendet e pushtuara po kalon një proces likuidimi (1) nga dobësimi dhe uria, sepse racionet ushqimore hebraike mbahen në një nivel veçanërisht të ulët; dhe (2) nga masakrat në geto”.

Lemkin e mbështeti argumentin e tij me të dhëna nga një raport amerikan i vitit 1943, i cili tregonte se si hebrenjtë merrnin vetëm një të dhjetën e marrjes normale të kalorive - pothuajse të njëjtën sasi si shumë palestinezë në Gaza tetë dekada më vonë.

Prelud për spastrim etnik dhe gjenocid

I vendosur në një kontekst historik krahasues, shfrytëzimi i urisë masive si armë është shoqëruar prej kohësh me aktivitete imperiale dhe koloniale, duke përgatitur terrenin për mizori gjenocidale.

Në këtë këndvështrim, edhe kampet e përqendrimit nazist mund të gjurmohen deri te mizoritë gjenocidale në kampet koloniale të përqendrimit, të tilla si kampet britanike gjatë Luftës së Dytë Boer (1899–1902), e ndjekur nga gjenocidi Herero dhe Namaqua (1904–1908) nën Perandorinë Gjermane.

Nga Perandoria Britanike në Indi deri te Afrika Jugperëndimore Gjermane (tani Namibia), uria dhe uria kanë shërbyer si prelud për gjenocidin përfundimtar, siç theksoi Lemkin: “Teknika më e drejtpërdrejtë dhe drastike e gjenocidit është thjesht vrasja. Mund të jetë vrasja e ngadaltë dhe shkencore me anë të urisë masive ose vrasja e shpejtë, por jo më pak shkencore, me anë të shfarosjes masive në dhomat e gazit, ekzekutimet me shumicë ose ekspozimi ndaj sëmundjeve dhe lodhjes.”

Historikisht, uria masive dhe gjenocidet hynë në një fazë të re në epokën naziste, falë mizorive industriale, efikasitetit më të madh në vrasjet masive në linjat e montimit dhe inovacionit shkencor.

Në një mënyrë surreale, kampet e përqendrimit dhe uria masive shkuan krah për krah me modernitetin në Perëndim. Një mënyrë (shumë e përafërt) për të krahasuar përpjekje të tilla në kohë dhe vend është numri i kalorive.

Marrja e kalorive nga kampet e përqendrimit në Gaza

Rrethimi nazist i Leningradit (Shën Petersburgut) nga vjeshta e vitit 1941 deri në janar të vitit 1944 ishte një nga rrethimet më të gjata dhe më shkatërruese në histori.

Kur ushtritë gjermane penguan furnizimet me ushqim të arrinin në qytet, gjysma e popullsisë së qytetit prej 2,4 milionë banorësh vdiq, kryesisht si pasojë e urisë. Gjatë periudhës fatale të “Dimrit të Urisë”, racioni mesatar ditor ishte mezi 300 kalori.

Një numër zyrtar edhe më i ulët kalorish u dokumentua në studimin e urisë në Geton e Varshavës në vitin 1942. Të vendosur ta linin geton të uritur vetëm brenda pak muajsh, nazistët lejuan vetëm një konsum ditor prej 180 kalorish për çdo të burgosur, duke mos i dhënë vaksinat dhe ilaçet e nevojshme për ta parandaluar përhapjen e sëmundjeve në geton e banuar dendur.

Prandaj, tregu i zi lulëzonte, i cili furnizonte 80 përqind të ushqimit të getos dhe një rrjet prej 250 mensash për të varfrit. Cilado qoftë sasia e përgjithshme ditore, ai hapi rrugën nga uria në vdekje.

Përdorimi i urisë si armë shpesh shoqërohet me spastrim etnik, siç vuri në dukje Lemkin, "pas largimit të popullsisë dhe kolonizimit të zonës nga shtetasit e vetë shtypësit".

Po Gaza? E matur në terma të dërgesave totale të ushqimit në enklavë që nga tetori i vitit 2023, marrja e kalorive ishte rreth 860 kcal, një e treta më pak se në kampet naziste më shumë se tetë dekada më parë.

Ndërsa pushtimi gjerman i Bashkimit Sovjetik dështoi dhe rrjedha e Luftës së Dytë Botërore ndryshoi, kampet naziste u përkeqësuan, me marrjen ditore që u tkurr në 700 kcal në vitin 1944.

Kjo është pothuajse trefishi i marrjes prej 245 kcal në Gazën veriore në gjysmën e parë të vitit 2024, kur gazeta New York Post shkroi në titullin e famshëm se nuk kishte zi buke në Gaza.