RAJONI
2 minuta leximi
Transporti detar i Shqipërisë shënon rritje, kryeson Durrësi me mallra dhe Saranda me pasagjerë
Porti i Durrësit mbetet nyja kryesore e trafikut tregtar detar, duke përpunuar 93,6 për qind të totalit të mallrave të transportuara. Ndërsa, porti Sarandës ka mbajtur peshën kryesore me 54 për qind të pasagjerëve që kanë udhëtuar përmes detit.
Transporti detar i Shqipërisë shënon rritje, kryeson Durrësi me mallra dhe Saranda me pasagjerë
Transporti detar i Shqipërisë shënon rritje, kryeson Durrësi me mallra dhe Saranda me pasagjerë / AA
31 Korrik 2025

Shqipëria ka regjistruar rritje në aktivitetin e transportit detar edhe gjatë tremujorit të dytë të këtij viti, si në volumin e mallrave të përpunuara ashtu edhe në numrin e pasagjerëve që kanë udhëtuar përmes porteve detare të vendit.

Aktualisht, në vend operojnë katër porte për transportin e mallrave: porti i Durrësit, i Vlorës, i Shëngjinit dhe porti i Limjonit në Sarandë.

Porti i Durrësit vijon të mbetet nyja kryesore e trafikut tregtar detar, duke përpunuar 93,6 për qind të totalit të mallrave të transportuar në rrugën detare, ose 2063 mijë tonë mallra gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, ky port ka regjistruar një rritje prej 1,4 për qind në volumin e mallrave.

Sipas të dhënave të publikuara nga INSTAT, struktura e mallrave të transportuara përmes detit përbëhet kryesisht nga: metale bazë dhe produkte metalike të fabrikuara – 17 për qind, loks dhe produkte të rafinuara të naftës – 16.9 për qind, mallra me përbërje minerale jometalike – 16.2 për qind, qymyr, linjit, naftë bruto dhe gaz natyror – 5 për qind. 

recommended

Në këtë periudhë është regjistruar rritje edhe në qarkullimin i anijeve në portet shqiptare. Janë regjistruar gjithsej 276 anije, nga të cilat 253 të huaja dhe vetëm 23 vendase. Krahasuar me tremujorin e dytë të vitit 2024, kjo përbën një rritje totale prej 10 për qind, ndërsa hyrjet e anijeve të huaja janë shtuar me 16.1 për qind.

Nga ana tjetër, edhe lëvizja e pasagjerëve ka qenë më intensive, si rrjedhojë e sezonit turistik. Qarkullimi i pasagjerëve është përqendruar në portet e Durrësit, Vlorës dhe Sarandës, ndërsa porti i Shëngjinit nuk ka regjistruar aktivitet pasagjerësh.

Gjatë kësaj periudhe janë regjistruar 330.630 udhëtarë, ku porti i Sarandës ka mbajtur peshën kryesore me 54 për qind, pasuar nga Durrësi me 40.3 për qind dhe Vlora me 5,7 për qind.

BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us