LUFTA NË GAZA
1 minuta leximi
Sulmet ajrore izraelite godasin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës
Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan re të dendura tymi që ngriheshin në qiell pas sulmeve.
Sulmet ajrore izraelite godasin Khan Younis në jug të Rripit të Gazës / AA
13 Gusht 2025

Ushtria izraelite kreu sot sulme të shumta ajrore në qytetin jugor të Rripit të Gazës, Khan Younis.

Pamjet nga vendi i ngjarjes treguan re të dendura tymi që ngriheshin në qiell pas sulmeve.

Izraeli po përballet me dënime në rritje për luftën e tij gjenocidale në Gaza, ku ka vrarë gati 61.600 palestinezë që nga tetori i vitit 2023.

Nëntorin e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale (GJNP) lëshoi urdhër-arreste për kryeministrin izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes, Yoav Gallant, për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND) për luftën e tij në enklavë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
