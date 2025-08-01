RAJONI
2 minuta leximi
Kurti: Kosova e shqetësuar për krizën në Gaza, mbështesim armëpushimin dhe ndihmat
Kurti rreth krizës humanitare në Gaza foli në fjalën e tij hyrëse në mbledhjen e radhës të Qeverisë në detyrë të Kosovës.
Kurti: Kosova e shqetësuar për krizën në Gaza, mbështesim armëpushimin dhe ndihmat
Kurti: Kosova e shqetësuar për krizën në Gaza, mbështesim armëpushimin dhe ndihmat / TRT Balkan
1 Gusht 2025

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, në emër të Qeverisë së Kosovës, ka shprehur "shqetësimin e thellë" për krizën humanitare në Gaza, raporton Anadolu.

Kurti rreth krizës humanitare në Gaza foli në fjalën e tij hyrëse në mbledhjen e radhës të Qeverisë në detyrë të Kosovës.

"Sikurse kemi bërë edhe në të kaluarën, ne i dënojmë sulmet që rezultojnë me vdekje dhe lëndim të civilëve, veçanërisht të fëmijëve, të cilët po përballen me pasoja të rënda pavarësisht faktit që nuk kanë asnjë përgjegjësi mbi konfliktin dhe situatën", theksoi Kurti.

Ai kujtoi që Qeveria e Kosovës ka ndarë në janar të vitit 2025 gjysmë milioni euro nga buxheti i saj për ndihma humanitare për popullin palestinez, derisa theksoi se mbështesin çdo përpjekje për armëpushim.

recommended

"Ne e mbështesim çdo përpjekje të partnerëve tanë, për të arritur një armëpushim të menjëhershëm që do të krijonte mundësinë për dërgimin e rregullt dhe të mjaftueshëm të ndihmave, lirimin e pengjeve dhe arritjen e një zgjidhje afatgjatë dhe të qëndrueshme midis izraelitëve dhe palestinezëve", theksoi Kurti.

Që nga 7 tetori 2023, të paktën 154 persona, përfshirë 89 fëmijë, kanë vdekur për shkak të urisë në Rripin e Gazës. Të paktën 60.239 palestinezë janë vrarë dhe 146.894 janë plagosur në sulmet e Izraelit në Rripin e Gazës që nga kjo datë.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Trump kushtëzon 1,9 miliard dollarë fonde për fatkeqësitë me refuzimin e bojkotit të Izraelit
Flotilje e re civile drejt Gazës në gusht për të thyer rrethimin izraelit
Prishtinë: nis Kampionati Evropian i Hendbollit për vajza deri në moshën 17-vjeçare
Kryeministri izraelit vendos “të pushtojë plotësisht” Gazën
Ofendimet ndaj shqiptarëve në RMV: Prokuroria nis hetimet, reagojnë Tirana dhe Prishtina
Shaip Kamberi padit Ana Brnabiqin për nxitje të urrejtjes etnike dhe fetare
Kosova përfshihet nga një stuhi e fuqishme, rrugë të përmbytura dhe breshër i dendur godasin vendin
Presidenti turk përgëzon kryeministrin britanik për deklaratat mbi njohjen e Palestinës
Zvicra ofron “marrëveshje më tërheqëse” për ShBA-në pas rritjes së tarifave doganore
Rreth 260 gazetarë dënojnë kufizimet izraelite që “heshtin vëzhgimin e pavarur”
Kosovë, një tjetër zbulim arkeologjik në qytetin antik Ulpianë
Forcat shqiptare rinisin luftën me zjarret, 7 vatra aktive
Sulmi ndaj KFOR-it: 4 vjet e 11 muaj burgim për Millosh Antoviqin
Zëvendëspresidenti turk pranon ministrin e Brendshëm sirian në Ankara
Anëtarë të Baletit dhe Operas Mbretërore bojkotojnë Izraelin
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us