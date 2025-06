Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Türkiyes, Fahrettin Altun, tha të shtunën se bota ka arritur në një pikë ku fjalët nuk mund ta përshkruajnë më shkallën e sulmeve të Izraelit në Gaza, duke theksuar se shtypja e vazhdueshme duhet të përfundojë menjëherë.

Altun mori pjesë në një transmetim të përbashkët të drejtpërdrejtë të titulluar "Gazetarë në vëzhgim: Mos heshtni për Palestinën" të organizuar nga Federata Turke e Shtypit për t’i kundërshtuar politikat çnjerëzore të Izraelit në Palestinë.

"Në zemër të të gjitha përpjekjeve tona dhe forca kryesore lëvizëse pas punës së udhëhequr nga Presidenti ynë (Erdoğan) është nevoja urgjente për t'i dhënë fund këtij shtypjeje", tha Altun gjatë programit.

Ai theksoi gjithashtu rolin aktiv të Türkiyes në përpjekjet diplomatike, duke shpërndarë në X: “Türkiyes po bën çdo përpjekje të mundshme për t'i dhënë fund këtij gjenocidi dhe mbështet të gjitha përpjekjet për një armëpushim.”

Duke e përshkruar Izraelin si një “makinë të keqe”, ai tha se vendi jo vetëm që kryen krime kundër njerëzimit, por gjithashtu bën përpjekje më të mëdha për të mbuluar veprimet e tij, duke u përpjekur të fshijë palestinezët nga historia globale përmes lobeve të tij.

Altun theksoi se të gjitha vendet rajonale dhe bashkësia ndërkombëtare duhet të veprojnë shpejt dhe me vendosmëri për të siguruar një armëpushim dhe për të ndihmuar në rindërtimin e Gazës.

“Krahas këtyre përpjekjeve, kërkesa jonë e qartë dhe konkrete është krijimi dhe njohja e një shteti të fortë palestinez”, tha ai.

Ai shprehu optimizëm se populli palestinez përfundimisht do të arrijë lirinë, duke bërë paralele me Sirinë, duke thënë: “Ashtu si qytete si Aleppo dhe Damasku dolën nga vite të tëra lufte, ne besojmë se edhe Jerusalemi, Gaza dhe Bregu Perëndimor do të çlirohen.”

“Populli palestinez, ashtu si sirianët para tyre, është i angazhuar në një luftë të drejtë dhe, me vullnetin e Zotit, edhe ata do të shohin rezultatet e rezistencës së tyre”, shtoi ai.