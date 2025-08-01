Presidenti i ShBA-së, Donald Trump, nënshkroi të enjten një urdhër ekzekutiv që ndryshon normat reciproke të tarifave për dhjetëra vende përpara një afati të vetëimponuar për një marrëveshje tregtare, 1 gusht.
Urdhri ndryshon "normat reciproke të tarifave për vende të caktuara për të adresuar më tej deficitin tonë tregtar vjetor në rritje të ShBA-së në mallra", tha Shtëpia e Bardhë në një deklaratë.
Tarifat e reja variojnë nga 10 deri në 41 për qind, me tarifën më të lartë për Sirinë. Bashkimi Evropian, Japonia dhe Koreja e Jugut do t'i nënshtrohen tarifave prej 15 për qind.
Kur bëhet fjalë për vendet e rajonit, Serbia do t'i nënshtrohet një tarife prej 35 për qind, nga 37 për qind e shpallur më parë, dhe tarifa për mallrat nga Maqedonia e Veriut është ulur nga 33 në 15 për qind.
Tarifat e lartpërmendura përfshijnë edhe Bosnjë dhe Hercegovinën, për të cilën shuma e saj nuk është ndryshuar dhe mbetet në 30 përqind.
Tarifa e mëparshme, e shpallur në prill, e cila duhej të hynte në fuqi për BeH mbrëmë, ishte 35 për qind.
Kosova, Mali i Zi dhe Shqipëria, siç u tha, morën një tarifë "universale" prej 10 për qind.
Kroacia dhe Sllovenia, si anëtarë të Bashkimit Evropian, mbulohen nga një marrëveshje e mëparshme midis Uashingtonit dhe Brukselit që parashikon tarifa prej 15 për qind.
"Ky veprim vendimtar pasqyron përpjekjet e vazhdueshme të Presidentit për të mbrojtur Shtetet e Bashkuara nga kërcënimet e huaja për sigurinë tonë kombëtare dhe ekonominë e Shteteve të Bashkuara duke siguruar marrëdhënie tregtare të drejta, të balancuara dhe reciproke që u sjellin dobi punëtorëve, fermerëve dhe prodhuesve amerikanë, dhe duke forcuar bazën industriale të mbrojtjes së Shteteve të Bashkuara", shtoi ajo.
Tarifat e reja hyjnë në fuqi më 7 gusht, duke u dhënë negociatorëve një dritare kohe për të arritur një marrëveshje.
Urdhri thotë se disa nga vendet e prekura kanë “rënë dakord, ose janë në proces të lidhjes së marrëveshjeve të rëndësishme tregtare dhe të sigurisë me Shtetet e Bashkuara” dhe do t'i nënshtrohen tarifave të rritura derisa marrëveshjet e tyre të finalizohen.
Trump më parë ka thënë se administrata e tij ka arritur “disa” marrëveshje, por nuk ka ofruar detaje të mëtejshme. Nuk ishte e qartë se për cilat kombe po i referohej Trump kur foli me gazetarët në Shtëpinë e Bardhë.
Trump njoftoi tarifa gjithëpërfshirëse për vendet anembanë botës më 2 prill, duke vendosur më vonë një normë bazë prej 10 përqind që do të vendosej mbi vendet ndërsa negociatat individuale vazhdojnë. Ai caktoi një afat deri më 1 gusht për kombet që të arrijnë marrëveshje me ekipin e tij negociator ose të përballen me rritje të detyrimeve të importit.
Një urdhër i veçantë i nënshkruar nga Trump do të rrisë normën e tarifës për Kanadanë nga 25 përqind në 35 përqind më 1 gusht.
Shumica e kombeve morën tarifa midis 15 dhe 30 për qind, por Serbia, Iraku (35 për qind), Laosi (40 për qind), Mianmari (40 për qind), Zvicra (39 për qind) dhe Siria (41 për qind) u shënjestruan me tarifa më të larta.