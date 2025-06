Albin Rushiti, 26-vjeçari i cili u nis nga Kosova me biçikletë për të shkuar në tokat e shenjta, e arriti qëllimin e tij duke pedaluar afërsisht 6 mijë kilometra në 70 ditë.

Ndërsa po lutej gjatë një namazi të mbrëmjes, të riut kosovar i erdhi ideja për të parë Mekën, ku mendonte se do të ishte më afër Allahut. Ai u nis nga Kosova pasi pa një mik të tij në rrjetet sociale duke planifikuar të shkonte në Mekë me biçikletë.

I riu kosovar që jeton në Gjermani mbërriti në Medinë më 9 qershor pas një udhëtimi të gjatë.

Rushiti, i cili vizitoi vendet dhe zonat e shenjta në Medinë, do të shkojë në Mekë, do të kryejë Umren dhe do të kthehet në Gjermani me aeroplan.

Rushiti tha se kishte bërë një udhëtim me biçikletë nga Kosova në Mekë, do të falet dhe do të kryejë Umren pasi nuk mund të arrinte në sezonin e Haxhit.

Albini i cili deklaroi se u nis me qëllimin për të arritur në tokat e shenjta dhe mori një përgjigje negative për aplikimin e tij për vizë haxhi, tha: "Shpresoj se do t'ia dal vitin tjetër. Jam 26-vjeç. Mendova për udhëtimin tim në ditën e parë të Ramazanit. E planifikova këtë udhëtim gjatë gjithë Ramazanit dhe mendova se si do të arrija në Mekë, sepse nuk kam qenë kurrë më parë në Mekë, as në Arabinë Saudite. Ëndrra ime ka qenë gjithmonë të jem më afër atje".