Zyra mediatike qeveritare në Gaza njoftoi se të paktën 232 gazetarë janë vrarë në Rripin e Gazës që nga fillimi i ofensivës izraelite më 7 tetor 2023.
30 Korrik 2025

Fotoreporteri palestinez Ibrahim Haxhaxh, 35 vjeç, u vra të mërkurën në një sulm ajror izraelit që goditi pjesën lindore të qytetit të Gazës, në mes të operacioneve ushtarake të pandërprera në gjithë enklavën e rrethuar.

Zyra mediatike e qeverisë në Gaza kohët e fundit njoftoi se që nga fillimi i ofensivës madhore të Izraelit më 7 tetor 2023, janë vrarë të paktën 232 gazetarë në Rripin e Gazës.

Ushtria izraelite, duke injoruar thirrjet ndërkombëtare për armëpushim, ka ndërmarrë një ofensivë të pamëshirshme në Gaza që nga tetori 2023, gjatë së cilës janë vrarë mbi 60.100 palestinezë. Bombardimet e vazhdueshme kanë shkatërruar Rripin e Gazës dhe kanë shkaktuar mungesë të rëndë të ushqimit.

Të hënën, organizatat izraelite për të drejtat e njeriut B’Tselem dhe Mjekët për të Drejtat e Njeriut – Izrael akuzuan autoritetet izraelite për kryerjen e një akti gjenocidi në Gaza, duke theksuar shkatërrimin sistematik të shoqërisë palestineze dhe rrënimin e qëllimshëm të sistemit shëndetësor në këtë territor.

Në nëntor të vitit të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhërarreste për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij ndaj Gazës.

