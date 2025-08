Ministri i Ekonomisë, i Kulturës dhe i Inovacionit, Blendi Gonxhja, duke iu referuar raportit të Organizatës për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim, ka theksuar se Shqipëria është në krye të rajonit të Ballkanit Perëndimor për ekonominë e gjelbër.

"Sipas raportit të fundit të OECD-së 'Economic Convergence Scoreboard for the Western Balkans 2025', Shqipëria zë vendin e parë në Ballkanin Perëndimor për përputhshmërinë me politikat e gjelbërta të Bashkimit Evropian, duke kaluar të gjitha vendet fqinje në 'Greening Cluster', me një rezultat prej 103 pikësh, gjithashtu duke u renditur mbi mesataren e BE-së (100 pikë) dhe të Ballkanit Perëndimor (47 pikë)", ka shkruar Gonxhja.