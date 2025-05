Putin omdøber Volgograds lufthavn til det historiske navn ‘Stalingrad’ Putin omdøber Volgograds lufthavn til det historiske navn ‘Stalingrad’

Beslutningen kommer forud for 80-årsdagen for Sejrsdagen og efter Putins besøg i byen sammen med den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko. Beslutningen kommer forud for 80-årsdagen for Sejrsdagen og efter Putins besøg i byen sammen med den hviderussiske præsident, Aleksandr Lukasjenko.