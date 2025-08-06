Danmark har sammen med resten af Skandinavien brugt en halv milliard dollars på en våbenpakke til Ukraine, som led i det nye NATO-ledet Prioritised Ukraine Requirements List (PURL) initiativ.

Det melder repræsentanter for Danmark, Sverige og Norge tirsdag, ifølge Reuters.

Den såkaldte PURL-mekanisme indebærer, at europæiske medlemmer af NATO-alliancen og Canada køber våben fra USA, som skal bruges af Ukraine til at forsvare sig mod Rusland.

I sidste måned annoncerede præsident Donald Trump, at USA ville levere våben til ukrainerne og at dette ville blive finansieret af euroæiske allierede – uden at give flere detaljer.

Holland var den første til at finansiere en sådan våbenpakke, der håndteres til en stykpris af ca. 500 millioner amerikanske dollars. Mandag meldte hollænderne ud, at de vil deltage i initiativet med 500 millioner euro.