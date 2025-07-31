Blandt voksne i USA er opbakningen til Israels folkemorderiske krig mod Gaza faldet markant. Kun omkring en tredjedel støtter i dag Israels militæroffensiv, mens omkring seks ud af ti tager afstand – et markant fald fra oktober 2023, da invasionen begyndte – ifølge en ny måling fra Gallup.

Modstanden mod Israels 21 måneder lange udslettelseskrig er særlig høj blandt demokrater og yngre amerikanere sammenlignet med republikanere og ældre.