Blandt voksne i USA er opbakningen til Israels folkemorderiske krig mod Gaza faldet markant. Kun omkring en tredjedel støtter i dag Israels militæroffensiv, mens omkring seks ud af ti tager afstand – et markant fald fra oktober 2023, da invasionen begyndte – ifølge en ny måling fra Gallup.
Modstanden mod Israels 21 måneder lange udslettelseskrig er særlig høj blandt demokrater og yngre amerikanere sammenlignet med republikanere og ældre.
Gallup-målingen viser også, at 52 procent af de adspurgte amerikanere har et negativt syn på Israels premierminister Benjamin Netanyahu – hans dårligste vurdering siden Gallup begyndte at måle hans popularitet i 1997.
Undersøgelsen blev foretaget mellem 7. og 21. juli – midt i en periode med stigende civile dødstal og en voksende sultkatastrofe i Gaza, som er et resultat af Israels blokering af nødhjælp til den belejrede enklave i en strategisk udtænkt sultkampagne.